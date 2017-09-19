Bahçeli: Kerkük'e vurulmak istenen pranga sökülüp atılacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bahçeli, mesajında "Çevremizde kurulmak istenen ihanet şantiyesine, sınırlarımız dibinde temeli kazılan terör devletine Türk milletinin gazilik onuru, asırları aşıp gelen kahramanlık duygusu yine izin vermeyecektir. 25 Eylül referandumu yoluyla Kerkük'e vurulmak istenen pranga sökülüp atılacak, milli güvenliğimize yönelen aşırı tehdit ve karşı saldırılara milli kenetlenme, kardeşlik ve gazilik hukukuyla karşı koyulacaktır. İnancım, ümidim, beklentim budur. Kaldı ki başka çare, çıkış ve çözüm de yoktur" dedi.

MHP lideri Bahçeli'nin mesajında, referandum ile ilgili bölüm şöyle:

"Çevremizde kurulmak istenen ihanet şantiyesine, sınırlarımız dibinde temeli kazılan terör devletine Türk milletinin gazilik onuru, asırları aşıp gelen kahramanlık duygusu yine izin vermeyecektir. 25 Eylül referandumu yoluyla Kerkük'e vurulmak istenen pranga sökülüp atılacak, milli güvenliğimize yönelen aşırı tehdit ve karşı saldırılara milli kenetlenme, kardeşlik ve gazilik hukukuyla karşı koyulacaktır.

İnancım, ümidim, beklentim budur. Kaldı ki başka çare, çıkış ve çözüm de yoktur. Bu duygu ve düşüncelerle devletimizin kurucusu ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, kurucu kahramanlara, aziz şehitlerimize, ebediyete irtihal etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olan bütün gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü yürekten kutluyor, huzur ve esenlik dolu uzun bir ömür temennisiyle hepsine saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Ayrıca 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın başlaması münasebetiyle sevgili öğrencilerimize, saygıdeğer öğretmenlerimize ve tüm velilere Allah'tan kolaylık ve başarılar niyaz ediyorum."