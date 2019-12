-BAHÇELİ: İMRALI CANİSİNİ BIRAKAK MISIN? İZMİR (A.A) - 07.06.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Başbakan Erdoğan, İzmir'den sana sesleniyorum, Eğer tekrar bir iktidar şansın olursa İmralı canisini serbest bırakacak mısın? Sana oynayacağın yeni senaryo metnini veren küresel destekçilerine böyle bir söz verdin mi?'' dedi. Partisince Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Bahçeli, seçime çok az süre kaldığını, Türkiye'nin bu seçimlerde demokrasi sınavından geçeceğini kaydederek, ''Nasıl bir Türkiye'de yaşayacağınızı sizler belirleyeceksiniz. Bu itibarla sandığa sahip çıkın. Türkiye'nin daha fazla dayanacak gücü kalmamıştır. AKP'nin pisliklerini temizlemek, viraneye çevirdiği toplum ve devlet hayatını tedavi etmek için çaba sarf etmek gerekir'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan'ın seçim sürecinde devletin bütün imkanlarını siyasi amaçlarla sonuna kadar kullandığını iddia eden Bahçeli, şunları kaydetti: ''Hepiniz yaşadınız ve şahitsiniz AKP ile geçen yılların faturası ağır oldu. Milletimizin her ferdi tahribattan payını aldı. İmralı'da yatan terörist başı ile müzakere yapıldı. İmralı canisinin 12 Hazirandan sonra serbest kalacağı iddiaları gündeme oturdu. Başbakan Erdoğan, İzmir'den sana sesleniyorum, eğer tekrar bir iktidar şansın olursa İmralı canisini serbest bırakacak mısın? Sana oynayacağın senaryo metnini veren küresel destekçilerine böyle bir söz verdin mi? Bunu açıkla, şerefin, haysiyetin varsa bu sorulara cevap ver. Kimlerle pazarlıklar yaptığını hangi vaatleri verdiğini anlat. Türk Devletini kimlere peşkeş çektiğini, itibarını nasıl ayaklar altına aldığını itiraf et. Yeni anayasa ile ilgili kimlere ne umutlar verdiğini söyle. Başbakan Erdoğan karanlık hesaplarını kapatmak maksadıyla sürekli MHP'ye iftira atmaktadır. Çünkü bizden korkmaktadır. Bizden çekinmektedir. Güçlenmemizi hazmedememektedir.'' -''TÜRK MİLLETİ İLERİ DEMOKRASİ İLE AYRIŞMANIN EŞİĞİNE GELDİ''- AK Partinin tekrar iktidara gelmesinin telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açacağını ileri süren Bahçeli şöyle konuştu: ''Buna engel olmak en önemli vatani görevimiz haline gelmelidir. Türk Milleti ileri demokrasi ile ayrışmanın eşiğine geldiyse vebali Recep Tayyip Erdoğan'ındır. Habur'da eli kanlılara teşrifatçılık yapan da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kopyacıları ödüllendiren, 1 milyon 700 bin gencin hayallerini çökerten Recep Tayyip Erdoğan'dan başkası değildir. Başbakan Erdoğan bir kez daha iktidara gelirse bölünmüş Türkiye'nin anayasasını bugün taktik gereği siyasi bölücülerle birlikte hayata geçirmeyi planlamaktadır.'' -''AKP MAĞDURLARI KADERİ İLE BAŞ BAŞA BIRAKILMIŞTIR'' Ekonomik krizin ''toplumun her kesimini vurduğunu'' ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti: ''AKP mağdurları kaderi ile baş başa bırakılmıştır. AKP iktidarı yalan ve yolsuzluk iktidarı olmuştur. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a göre ülkemiz kalkınmakta, vatandaşımız zenginlik içinde yüzmektedir. Ama ben Türkiye'nin ve İzmir'in gerçek durumunu biliyorum. Elde yok avuçta yok. Çocuklar eğitimsiz, gençler işsiz, büyükler çaresiz. Sayın Başbakan mazlumu, mağduru başka toplumlarda arama, dön de ülkenin gerçeğine, çarşıya, pazara, tarlaya bak. Bak da Türkiye'de AKP eziyetini, zulmünü gör. Mağduru başka yerde arama. ''