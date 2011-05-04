-BAHÇELİ İKTİDARI "BECERİKSİZLİKLE" SUÇLADI ÇANKIRI (A.A) - 04.05.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bize iftira edenlerin yüzüne 12 Haziran'da Osmanlı tokadı vurun. Nasip olur da iktidar olursak, 12 Hazirandan sonra bozkurtun nefesi Recep Tayyip Erdoğan'ın ensesinde olacaktır" dedi. Bahçeli, Çankırı'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en büyük sorununun işsizlik ve yoksulluk olduğunu söyledi. Hükümetin, 9 yıldan bu yana ülkenin sorunlarına çözüm üretemediğini savunan Bahçeli, AK Parti hükümetini "beceriksizlikle" suçladı. Esnafın, işçinin, çiftçinin, tüccarın sorunlarının her geçen gün daha da arttığını belirten Bahçeli, sorunların çözümü için MHP kadrolarının göreve hazır olduğunu kaydetti. AK Parti'nin yorgun ve sorunlara çözüm üretme noktasında sıkıntılı olduğunu öne süren Bahçeli, Başbakan Recep Erdoğan'ın açıkladığı Kanal İstanbul projesini de eleştirdi. Bahçeli, şunları kaydetti: "Sen İstanbul'da çılgın proje uygulayacağına, akılcı proje uygula. Ne yapacaksın toplumu çıldırtarak? Yeni rant kapıları açan, şimdiden güya kanal geçecekmiş de 18-20 köyde arsa kalmamış. Herkes satışı durdurmuş, çünkü yeni rant kapısı açılmış. İstanbul'u rahatlatan proje olabilir. Akdeniz ile Marmara'yı bir araya getireceksen, Allah'ın lütfudur, Boğaz'da bu vardır. İstanbul Boğazı'nı Çanakkale ile birleştiriyor ama Allah'ın büyük lütfu üstten de akıntı var, alttan da. Bu ilahi bir denge. Senin açtığın kanalda bu denge olacak mı acaba. Bunları çok düşündün mü? Buna çılgın proje deme, akılcı proje de. Millet de geleceğiyle ilgili daha güvenli düşünsün." Bahçeli, hükümetin demokratik açılım projesiyle yanlış işler yaptığını öne sürerek, "Bir milletvekili, polis kardeşime tokat atıyor, Hakkari, Yüksekova yanıyor. 2 polis memuru kardeşim, teröristlerin ortasına düşüyor, linç ediliyor, hastaneye zor yetiştiriliyor. İstanbul, Van, Şırnak ve Türkiye'nin bir çok yerinde olaylar yaşanıyor. Türkiye yanıyor. Ertesi gün diyorlar ki eksik evraklarınız varmış getirin milletvekili adayı olun. Bu kadar korkaklık, bu kadar taviz olabilir mi? Şimdi de kalkmışlar 3. dönem iktidar olmak istiyorlar. Niçin olacaksın, 9 yılda ne yaptın ki kalan zamanda ne yapasın? Milleti tekrar aldatarak, kandırarak, iktidar imkanlarına sığınarak, dokunulmazlık zırhına bürüneceğini zannediyorsan yanılıyorsun" dedi. -"SIRAMIZIN GELDİĞİNE İNANIYORUZ"- MHP kalelerinin yıkıldığının söylendiğini belirten Bahçeli, "MHP kaleleri yıkılıyor dediler. Çankırı'da bozkurtun sesi çıkmıyor dediler. Bize iftira edenlerin yüzüne 12 Haziran'da Osmanlı tokadı vurun. Nasip olur da iktidar olursak, 12 Haziran'dan sonra bozkurtun nefesi Recep Tayyip Erdoğan'ın ensesinde olacaktır" diye konuştu. Bahçeli, partililere seslenerek, "40 yıllık siyasi birikimimizle yepyeni kadrolarımızla iktidara hazırız ama bir eksiğimiz var. Yıllardır bu eksikliğimizi gideremiyoruz. Biz milleti seviyoruz, millet de bizi seviyor ama sandık günü bize sırtını çeviriyorlar. Artık diyoruz ki, artık sırtınızı bize çevirmeyin, biz de iktidar olmak istiyoruz, sizden destek istiyoruz, sıramızın geldiğine inanıyoruz" dedi. MHP kadrolarının iktidar olmak için hazır olduğunu belirten Bahçeli, tek eksiklerinin milletin vereceği oylar olduğunu söyledi. Türkiye'nin en büyük sorununun "yandaş, yoldaş kişilere çıkar sağlamak" olduğunu ifade eden Bahçeli, "Ekonomik krizdeki kuruluşlara ve işletmelere destek verirsen, Türkiye'deki işsizlik ve yoksulluğu kaldırırsan, 3. dönem değil, 60. dönem de seçilme hakkın vardır" dedi.