Bahçeli iddiası: Kobani'de çocuk mu kaldı ki oyuncak götürüyorlarmış!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Kobanê'ye çocuklara oyuncak da götürmek amacıyla yola çıkan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyesi 31 vatandaşın hayatını kaybettiği Suruç katliama ilişkin olarak, "Kobani'ye oyuncak götürüyorlar. Kobani'de çocuk mu kaldı? Alayı Akçakale'de Suruç'ta, Urfa'da... Bu oyuncaklar nerede? Ağacın dibinde birkaç oyuncak dışında oyuncak göreniniz var mı?" dediği öne sürüldü.

Radikal'de yer alan habere göre Bahçeli, AKP ile MHP’nin benzer oldukları yönündeki değerlendirmelere tepki gösterdi. Partililere, “İçinizde hırsız var mı?” diye soran Bahçeli, “yok” cevabı karşısında, “O zaman AKP ile benzer tarafımız yok” ifadesini kullandı.

Bahçeli, dün Nevşehir’deki Genişletilmiş İl İstişare toplantısında Ak Parti’nin çözüm süreci konusunda aklı İmralı’dan, rüzgarı ise ABD’den aldığını savundu.

Edinilen bilgilere göre kapalı toplantıda Bahçeli, özetle şu mesajları verdi:

İÇİNİZDE HIRSIZ OLANINIZ VAR MI?: AKP ile tabanımız aynıymış. MHP’nin tabanı burada… İçinizde AKP’ye benzer adam var mı? Hırsızınız var mı? Rüşvetçiniz var mı? Ahlaksızınız var mı? Dini istismar edeniniz var mı? Öyleyse bizim AKP ile benzerliğimiz nerededir? Milliyetçiliği istismar ederek, rahmetli şehidimiz Mustafa Pehlivanoğlu’nun mektubu okurken birisi ağlıyor birisi istismar ediyor. Sonra bunlar fatiha okumasını bile bilmez diyor. Bunlar faşist, bunlar ırkçı diyor. Arkasından da milliyetçiliği ayakların altına alacağını söylüyor. Benzer tarafımız yoktur, niye bir arda olalım onlarla… 17-25 Aralık’ın hesabını sormak dururken, o hesaba ortak olup, hırsızları aklamak mıdır bizim görevimiz.



AKP’NİN YANINDAN ÇAKALLIK YAPANLAR: İçimizden bazı MHP’li bürokratları bulmuşlar: Nasıl olmuşsa olmuş. Onlar bizden daha fazla sizi düşünür hale gelmişler. 12 yıldan beri AKP’nin etrafında fırıldak gibi dönenler, şimdi gelmiş, MHP’ye akıl veriyorlar. Diyorlar ki, ‘Bizim işsizimiz çok. Bizim fukaramız var. Hükümet olmamız, üç-beş arkadaşımıza fayda sağlar, niye inatlaşıyoruz. AKP ile iktidar olsak ne olur?’ İçinizde bunu gelip size söyleyene diyeceksiniz ki, ‘Seni AKP’ye götürüp üye yapıyorum. MHP’nin kiralık adamı olarak orada bulunacaksın. Her dönemde kim işsiz kalırsa sana göndereceğim, sen onu işe yerleştir’. Hadi yapabiliyorsan yap. Kendi menfaatin uğruna, iki kuruşluk ihale uğruna, şube müdürlüğünden daire başkanlığına, oradan genel müdürlüğe gelebilmek için yoksul ama inançlı kardeşlerimizi nasıl satarsın sen? Bunlardan tavizimiz yok, affetmemiz de mümkün değil. Kendi çıkarı için 80 milletvekilinin alın terini başkalarına peşkeş çekemeyiz. Onların hırsızlığına, havuzdaki dolarlarına serinlik katamayız. Biz, inandığımız yoldan gideriz. MHP’nin tek başına iktidarını istemiyorsun da AKP’nin yanında çakallık yapacak bir bozkurtu nasıl istiyorsun?



YÖRÜK SIRTINDA KURBANI KİMSEYE KESTİRMEYİZ: Türkiye bir kaosa, krize, kargaşaya veya iç çatışmaya doğru giderse, kimsenin MHP’ye sorumluluğunu hatırlatmasına gerek yok. Hiçbir şey olmadı, olamıyor. O zaman başkalarının suyuna kapılıp sürükleneceğimiz yerde millet iradesine gideriz. Millet ne derse başımızın üstündedir. 80’i 200 yaparsa şeref duyarız. 276 yaparsa şükranlarımızı sunarız. 80’in aşağısına da düşürürse o zaman da 'irade budur' diye ona da saygı duyarız; ama millet iradesini MHP üzerinden kimseye kullandırmayız. Yörük sırtında kurbanı kimseye kestirmeyiz.

ŞARTLARIMIZ PROTOKOLDE YERİNİ ALIRSA: Şartlarımız, protokolde yerini alıp, programa kaydedilirse, o zaman taşın altına değil elimizi koymak, gövdemizi bile koruz. Ondan sonra düşünsün Recep Tayyip Erdoğan, nereye kaçacak?



KOBANİDE ÇOCUK MU KALDI: Kobani’ye oyuncak götürüyorlar. Kobani’de çocuk mu kaldı? Alayı Akçakale’de Suruç’ta, Urfa’da… Bu oyuncaklar nerede? Ağacın dibinde birkaç oyuncak dışında oyuncak göreniniz var mı?



TERÖRÜ LANETLİYORUM: Ne idüğü belirsiz biri tarafından insanımız öldürüldü. Acı bir tablo, lanetliyorum.

HESAPLAŞMADAN HELALLEŞMEYİZ: Çözüm sürecinin hiçbir yerinde yokuz, hesaplaşmadan da helalleşme gibi de bir niyetimiz yok. Çözüm sürecinin içinde veya kıyısında MHP olmaz.