Bahçeli "Hükümete fiili desteğimiz hukuki bir boyut alabilir" sözüne bugün açıklık getirecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli “Eğer gerek duyulursa, Türkiye’nin milli ve tarihi çıkarlarını savunmak için, düne kadar hükümete verdiğimiz fiili destek hukuki bir boyut alabilecek” sözlerine bugün partisinin grup toplantısında açıklık getirecek. Bugünkü TBMM Grup toplantısında detaylıca anlatacak olan Bahçeli’nin AKP’deki genel başkan, dolayısıyla da Başbakan değişimi sürecinde terörle mücadelede zafiyet ortaya çıkmasından endişe ettiği bildirildi. Kulislere göre Bahçeli, tartışılan sözleriyle böyle bir zafiyet yaşanması durumda AKP’ye “terörle mücadele ve dokunulmazlık yasalarına açık destek”ten, “hükümet ortağı olma”ya kadar geniş bir yelpazeyi kastediyor. MHP lideri Bahçeli, cumartesi günü MHP Siyaset ve Liderlik Okulu’nun Sertifika Töreni’nde söylediği sözlerle ilgili gazetecilerin ısrarlı sorularına rağmen neyi kastettiğini söylememişti. Hürriyet’ten Umut Erdem’in haberine göre Bahçeli kurmaylarına, “Bırakın tartışsınlar, Salı günü (bugün) grup toplantısında detaylıca açıklayacağım” dediği öğrenildi.

Koalisyon ortağı olmak

Bahçeli’nin bugün detaylarını açıklayacağı desteğin boyutları konusunda yapılan en ileri yorum, MHP’nin AKP ile koalisyon ihtimaline dair oldu. Bu yoruma göre, AKP’nin liderini, dolayısıyla da ülkenin başbakanını belirlediği süreçte, terörle mücadeleyi zafiyete uğratacak gelişmeler yaşanabilir. AKP’de yaşanacak görüş ve yol ayrılıkları bu yasaların çıkmasını geciktirebilir. Böyle bir durumda, MHP devreye girerek terörle mücadeleye fiilen verdiği desteği, hukuken de verebilir. Hukuki desteğin niteliği ‘koalisyon ortağı olmak’ da dahil AKP’nin olası her türlü talebini olumlu karşılamayı öngörüyor. Bahçeli’nin geçmişte TBMM’den 5’inci parti çıkabileceği ihtimalini dillendirmesi de bu yorumun en önemli dayanaklarından biri olarak gösteriliyor. Bahçeli’nin bir kurmayı, “Verilecek desteği AK Parti’ye değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne verilmiş bir destek olarak görmek gerekiyor” yorumunu yaptı.

Hedef küskün tabanı geri kazanmak

Bahçeli’nin AKP’nin talebi ortaya çıkarsa somut olarak gündeme gelecek olan bu destek için tüm hazırlıklarını dahi yaptığı kulislerde konuşuluyor. Bahçeli’nin hamlesinin 7 Haziran seçimlerinin ardından ‘iktidar ortağı’ olma beklentisi yaşayan tabana yönelik hamle olduğu belirtiliyor. Kamuda işe girme, terfi etme, ticarette ön alma yönünde beklentileri gerçekleşemediği için Bahçeli’ye tepki göstererek parti içi muhaliflere yönelen küskünleri kazanmak amaçlanıyor.