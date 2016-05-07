Bahçeli'den AKP'ye koalisyon teklifi: Hükümete verdiğimiz fiili destek hukuki bir boyut alabilir!

Muhaliflerin 531 delegenin imzasıyla olağanüstü kurultay çağrısı yapması üzerine zor günler geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parlamentoda salt çoğunluk olan 276'nın 41 milletvekili fazlasıyla tek başına iktidar olan AKP'ye koalisyon teklif etti. Bahçeli, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun aday olmayacağı 22 Mayıs'ta gerçekleşecek olan AKP'nin 2. Olağanüstü Büyük Kongresi'ni de hatırlatarak, "Türkiye’nin düşük profilli bir başbakanla kaybedeceği bir saniyesi bile yoktur. AKP’nin 22 Mayıs Kongresinden sonra, terörle mücadele tavsayacak, Türkiye’nin zayıflaması ve boşluğa düşme ihtimali doğacaksa, düne kadar hükümete verdiğimiz fiili destek hukuki bir boyut alabilecek ve MHP her türlü sorumluluğu almaya hazır olduğunu kanıtlayacaktır"

Hürriyet'te yer alan habere göre, Bahçeli'nin Siyaset ve Liderlik Okulu’nun 12. Dönem Sertifika Töreninde yaptığı konuşma özetle şöyle:

"MHP’yi olağanüstü kurultay süreciyle meşgul edenlerin, aslında Türkiye’nin olağanüstü şartlara mahkûm olmasını planlayanlardan başkası olmadığını yüreklice söyledik. İstenen; bizim Türkiye gündeminden kopmamızdır.İstenen; bizim iç meselelere gömülmemizdir.Amaç durgun bir MHP, vurgun yemiş bir Türk milliyetçiliğidir.Çok şükür başaramadılar, asla da başaramayacaklardır.Milliyetçi Hareket Partisi, siyasi tecrübe körüklenmiş, milliyetçi fikriyatla tutuşturulmuş, fedakarlık ve cefakarlıklarla tüten Türk-İslam ülküsünün şehitocağıdır.Bu ocağa hiç kimse istikamet çizemez.Bu ocağa hiçbir paralel emel nüfuz edemez. Bu ocak helaldir, dualıdır, ecdadın emanetidir. Faili meçhul cinayetleri kabullenip MHP’ye mal etmek için hazırlık yapanlar elbette bu kutlu hareketi durduramaz, bu büyük hareketi engelleyemez.Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi’nin karalanmasına, suçlanmasına, en başta Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in asil ve soylu neferleri izin vermeyecektir. Başta Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey olmak üzere bütün dava arkadaşlarıma ve büyüklerime şükranlarımı bir kez daha sunuyor, ülkü şehitlerimize Rabbim’den rahmet niyaz ediyorum.Diyorum ki, MHP, kuşatılamaz, rehin alınamaz.MHP, hain ve işbirlikçilerin hasmı; Türkiye düşmanı çevrelere aman vermeyecek inanmışlık anıtı ve cesur yürektir.Tıpkı daha önceki saldırılar nasıl geçtiyse, bugünkülerde bir müddet sonra mutlaka geride kalacaktır.Milliyetçi Hareket Partisi bu cennet vatanı namus bildiğinden hak ettiği zirvelere çıkaracak, mutlaka da iktidar olacaktır.

Kansız hükümet tasfiyesi

Türkiye’de çok tuhaf gelişmeler, hepimizi yakından ilgilendiren sarsıcı olaylar cereyan etmektedir. Konfüçyüs’ün; “Senin iktidarın saygı görmüyorsa, başka bir iktidar yoldadır” sözü adeta ete kemiğe bürünmektedir.Ülkemiz kansız ve silahsız bir hükümet tasfiyesini yaşamaktadır.Sandıktan çıkan bir Başbakan’ın, 1 Kasım’dan itibaren geçen 6 aylık sürenin sonunda teslim bayrağını çekmesini ibretle izliyoruz.Elbette AKP’nin içişlerine karışma gibi bir yanlışın tarafı olmayız. 22 Mayıs’ta yapılacak AKP’nin Olağanüstü Kongresi’nde ne olup biteceğiyle ilgili ahkam kesmemiz de doğru olmayacaktır. Ancak AKP’deki gelişmeler yalnızca bir partinin meselesi de görülmeyecektir. Zira ülkemizin kaderi hali hazırda AKP’nin elindedir.Bu kapsamda ağırlaşan siyasi gündemi görmezden gelemeyiz.Çünkü Türkiye hepimizindir.Bu ülke Türk milletine aittir. Bıçak sırtında sosyal ve ekonomik dengeler varken, iç ve dış politik gelişmeler alarm verirken, Sayın Davutoğlu’nun hangi zaruri nedenlerle görevini bırakma kararı aldığını pek tabii merak eder, peşine düşeriz. Dere geçilirken at değiştirilmesinin mahsurlu olduğunu da çekinmeden söyleriz. AKP’deki kaynamaların, Genel Başkan ve Başbakan değişiminin oldubittiye getirilmesi, millete rağmen gerçekleştirilmesi tartışmalı bir konudur. Sayın Davutoğlu, Başbakanlığı bir çırpıda bırakmasını millete ve tarihe nasıl anlatacaktır? Davutoğlu’nun üzerini bir kalemde çizenler bu vebalin altından nasıl kalkacaklardır? Merhum Demirel’in şapkamı alır giderim sözüyle, tercihim değildi, zaruretten doğdu diyen Davutoğlu’nun ne farkı vardır? 64. Cumhuriyet Hükümetini fiilen sonlandıran dinamiklerin geri planında neler ve hangi arayışlar hakimdir? Bu soruların cevaplarını aziz milletimiz merak etmektedir. Cumhurbaşkanı’nın AKP üzerindeki yüksek tesiri malumumuzdur.Hatta Sayın Davutoğlu’nun partinin başına getirilmesinde ve Başbakan olmasında belirleyici vasfı ve yönlendirmesi de bilinmektedir.Ne var ki Davutoğlu emanetçi olmayacağını söylemişti .Fakat Erdoğan’ın gölgesinden çıkamadı, rüştünü ispat edemedi.Bu nedenle de sürekli vesayet altında kaldı. Kendi duruşunu, kendi siyasetçi kimliğini canlı bir şekilde savunamadı, çok istese de inşa edemedi.

"Düşük pofilli başbakanla

kaybedecek bir saniye yok"

İkazen ve altını çizerek ifade ediyorum ki, milli güvenliğimiz kriz geçirmektedir.Kahraman Mehmetçik ve Polislerimiz terörle korkusuzca mücadele etmektedir.Siyasi iradedeki muhtemel bir gevşeme, iktidardaki çok boyutlu bir bunalım acı verici sonuçlara davetiye çıkaracaktır.Türkiye’nin düşük profilli bir Başbakan’la kaybedeceği bir saniyesi bile yoktur. Türkiye’nin zaafa düşmüş bir hükümete tahammülü artık imkânsızdır. Çünkü yüksek risk ve tehlikeler ülkemizin üzerinden silindir gibi geçebilecektir. Biz asla bir vatan kaybetmek istemiyoruz.Bu itibarla güçlü bir iktidarın varlığını milli bir ödev olarak değerlendiriyoruz. AKP’nin 22 Mayıs Kongresinden sonra, terörle mücadele tavsayacak, Türkiye’nin zayıflaması ve boşluğa düşme ihtimali doğacaksa, Milliyetçi Hareket Partisi’nin bunu seyretmesi şimdiden söylüyorum akla ve milliyetçi şuura tamamen aykırıdır. Eğer ihtiyaç hasıl olursa, eğer gerek duyulursa, Türkiye’nin milli ve tarihi çıkarlarını savunmak için, düne kadar hükümete verdiğimiz fiili destek hukuki bir boyut alabilecek ve Milliyetçi Hareket Partisi yalnızca ülke ve milleti için her türlü sorumluluğu almaya hazır olduğunu kanıtlayacaktır."