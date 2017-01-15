Bahçeli, HDP grubuyla sohbet etti

HDP’li milletvekillerinin tutuklanmasına destek veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anayasa değişikli teklifinin son gününde Genel Kurul salonuna gelişinde MHP sıralarının en önüne otururken yan sırasında oturan HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım ile selamlaştı. Bahçeli, Yıldırım ve Pervin Buldan ile kısa bir süre sohbet etti.

Hürriyet’ten Rıza Özel’in haberine göre, HDP’li vekiller, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın eşinin durumunu sorarak Bahçeli’ye geçmiş olsun diledi. MHP Genel Başkanı Bahçeli de eli ile işaret ederek Sancaklı’nın eşinin durumu ile anlattı.