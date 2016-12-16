Bahçeli ve HDP'lilerden samimi görüntüler

HDP’li milletvekillerinin tutuklanmasına destek veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile HDP İstanbul Milletvekili Celal Doğan arasındaki samimiyet dikkat çekti.

Hürriyet’in haberine göre, TBMM’deki bütçe görüşmelerine katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP İstanbul Milletvekili Celal Doğan’la ayaküstü kısa süreli sohbet etti.

MHP liderinin verilen ara sırasında CHP adına konuşma yapan İlhan Kesici ile de sohbet ettiği görüldü. Sohbete Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Sağlık Bakanı Recep Akdağ da eşlik etti.

Sırrı Süreyya Önder’e selam

Genel Kurul’da HDP adına Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konuşmasını tamamladıktan sonra yerine oturan Önder’e uzaktan gülümseyerek kutladı. Önder de eğilerek Bahçeli’nin kutlamasına karşılık verdi.