Bahçeli, Ferdi Tayfur'dan caza geçti

7 Haziran seçimleri için ilk mitinglerini Çankırı, Kastamonu ve Sinop’ta gerçekleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’ya dönüş yolunda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bahçeli sohbet esnasında gazetecilere cep telefonunda kayıtlı müzik albümünü de gösterdi. Bahçeli, saatler süren miting yolculuğunu da kast edip, “Şimdi yoldayız, uygun” diyerek, dünyaca ünlü caz sanatçısı Louis Armstrong’un “On My Way” şarkısını dinletti.

Klasik arabalara olan tutkusuyla bilinen Bahçeli, “AKP’nin 12 yıllık iktidarında yorulduğunu” söylerken de arabalar üzerinden örnek verdi. “Arabaların amortisman payı olur. 12 yılda amortisman payını tüketirler. İktidardan gitmeleri kendileri için de en hayırlısı olacak” diyen Bahçeli, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in başkent sokaklarına yerleştirdiği dinozorlar üzerinden de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Ankara’nın her yerine dinozor dikseler ne olur, dikmeseler ne olur. Türkiye Cumhuriyeti’nin başında bir dinozor var” esprisiyle yüklendi. Bahçeli’ye göre miting meydanlarındaki coşku da “halkla Bahçeli arasında doğan elektriğin sonucu.”

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, Bahçeli, MHP iktidar olursa Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı atatürk Müzesi haline dönüştüreceklerini belirtti.

'Terörden başka şey bilmiyor diye düşünürler'

Kamuoyu açıklamalarında, toplumun beklentilerini sıralamasında ekonomik konular öne çıkmaya başladı. Demek ki ekonomik bunalım Türkiye’de halk tarafından önemli ölçüde şikayet edilir konu haline gelmiştir. Kamuoyu yoklamalarında da ekonomi öne çıkıyor. Terörle mücadele ise 40 yıldır devam ediyor. Bıkkınlık gelmiş. Herkes aynı şeyi tekrarladığında bu kez yakınma var. “Bunlar herhalde terörden başka bir şey bilmiyor” diye...

'YSK Erdoğan fanusunun içine girmiş'

YSK, Erdoğan fanusunun içine girmiş, sadece onu teneffüs ediyor. Erdoğan’ın konuşmasını tarafsızlıkla nitelendirebilecek bir kişi olsa olsa Erdoğan’dır. Demek ki YSK, Erdoğan ile özdeşleşmiştir. Koalisyon söylemleri zihinleri bulandırmak için: Bunlar, Türkiye’nin siyasetini yozlaştırma açısından, seçim öncesinde zihinleri bulandırmak açısından ortaya konmuş söylemlerdir. Bir de fiili olan koalisyonlar var. “Recep Tayyip Erdoğan + AKP (Serok Ahmet Davutoğlu) + PKK (İmralı Canisi)” Koalisyon zaten kurulmuş vaziyette.

Bahçeli’nin caz merakı

Bahçeli sohbet esnasında gazetecilere cep telefonunda kayıtlı müzik albümünü de gösterdi. Cep telefonunun müzik bölümünü çok sık kullandığını dile getiren Bahçeli’nin cihazına yüklü yüzlerce şarkı dikkat çekti. Ancak en dikkat çekici olanlar ise Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin radyosu Radyo İLEF’ten yüklenen caz ve yabancı parçalardı. Bahçeli, saatler süren miting yolculuğunu da kast edip, “Şimdi yoldayız, uygun” diyerek, dünyaca ünlü caz sanatçısı Louis Armstrong’un “On My Way” şarkısını dinletti. Genç sanatçı Yaprak Sayar’ın “Taş Plaklar” adlı albümünün de kendisi için favori olduğunu dile getiren Bahçeli, cazı da Türk sanat müziğini de severek dinlediğinden söz etti.