Bahçeli: Erdoğan cumhurbaşkanı değil, AKP'nin eş başkanı

Geçtiğimiz günlerde seçim beyannamesini açıklayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, meydanlara indi. MHP lideri Bahçeli, ilk kez halka seslendiği Çankırı mitinginde, tarafsızlığını kaybettiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi. "Cumhurbaşkanı olmasına rağmen AKP'nin eş genel başkanı gibi davranmaktadır" diyen Bahçeli, "Sahte açılışlarla halkın karşısına çıkmaktadır. Anayasanın kendisine çizdiği sınırları defalarca ihlal etmiştir. Gönlümde bir parti var diyerek tükenmişliğini örtbas etmenin çabasındadır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Erdoğan ve doğuştan talihli evladının telefonda haram serveti eritme diyalogları duyulmasaydı paralel imal edilmeyecekti" diye konuştu.

Bahçeli’nin açıklamaları şöyle:

-Türkiye hain bir kuşatma altındadır. Milletimiz kutuplaştırılmaktadır. Önümüz kapatılmaktadır. Sorumlusu AKP'dir. Çıbanın başı kaçak saraydadır. Bu şahsiyetin idrak ve kişisel ufku kapanmıştır. Erdoğan alenen milletin karşısına geçmiştir. Erdoğan başkanlık sistemini kabul ettirmek için var gücüyle çalışıyor.

-Cumhurbaşkanı olmasına rağmen AKP'nin eş genel başkanı gibi davranmaktadır. Sahte açılışlarla halkın karşısına çıkmaktadır. Anayasanın kendisine çizdiği sınırları defalarca ihlal etmiştir. Gönlümde bir parti var diyerek tükenmişliğini örtbas etmenin çabasındadır.

-Bu sözleriyle bile AKP'yi işaret etmekte ve oy dilenciliğine soyunmaktadır. Bu pişkinlik Türkiye'ye ağır yansıyacaktır. Erdoğan'a yeni bir koltuk ihdas edilemeyecektir. 7 Haziran'da Türk halkı hür iradesiyle temsilcilerini belirleyecek ve kendi istikbalini oylayacaktır.

Erdoğan ve doğuştan talihli evladının telefonda haram serveti eritme diyalogları duyulmasaydı paralel imal edilmeyecekti. Montaj derken yüzleri hiç kızarmadı. AKP tarihin en büyük yolsuzluk suçunu işlemiştir. Çalınan sizlerin emeğidir. Çalınan soyulan milli servet Çankırılıların rızkıdır. Söylüyorum sizlere, saraydaki tir tir titresin. Serok Ahmet kaçacak delik arasın.

78 milyon Türk vatandaşı sarayda komplo tertipleyen bir tek adamdan büyük ve azizdir. Hiç kimse geleceğimizi bir kişiye bağlayamayacaktır. Başbakan Davutoğlu başkanlık sistemini size nasıl anlatacaktır? Başbakanlığı istemiyorum bana oy vermeyin başkanlığa oy verin mi diyecektir. Demokrasilerde hangi ülkede farklı bir sistem ve rejim için oy istemiş ve kendi ağırlığını yerle yeksan etmiştir.