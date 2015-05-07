Bahçeli: Ülkemiz, İmralı-Kandil-AKP üçgeni içine hapsedilmiştir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kastamonu'da düzenlediği seçim mitinginde konuştu. HDP'nin seçimlere bağımsız adaylarla değil parti olarak girme kararı almasının ardından, AKP'yle birlikte yeni anayasa yapmak olduğunu iddia eden Bahçeli, yeni anayasanın İmralı, Kandil, PKK, Erdoğan, Davutoğlu ve AKP müzakereleri sonucunda yazılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 ayda 27 ülkeye gittiğini hatırlatan Bahçeli, "Erdoğan ülke ülke gezmiş, komşularla düşman olmuştur. Uçaklardan inmemiş, Türkiye yalnızlaşmış, içe kapanmıştır" ifadelerini kullandı.

'Erdoğan ve PKK yeni anayasaya bel bağladı'

HDP'nin barajı geçmesi durumunda daha büyük bir güçle Meclis'e girerek yeni anayasa konusunda AKP'yle işbirliğine gireceğini, barajı geçmemesi durumunda ise doğu bölgelerindeki oyların AKP'ye yaraması sonucunda AKP'nin anayasayı tek başına çıkaracak güce ulaşacağını söyleyen MHP Genel Başkanı'nın konuşmasının öne çıkan kısımları şu şekilde:

-Yeni Anayasayı İmralı, Kandil, PKK, Erdoğan, Davutoğlu ve AKP müzakere edecek ve birlikte yazacaklardır. PKK'nın kimlik, egemenlik hakkı, özerk yönetim, Kürtçe dil, teröristlere genel af ve İmralı canisinin serbest bırakılması dayatmaları bir bir karşılanacaktır. Bunun karşılığında da Erdoğan 'Başkan' olacaktır. Erdoğan'ın Başkanlık ihtirasları ile PKK'nın Türkiye'yi bölme emelleri örtüşmüştür. Her ikisi de yeni Anayasa'ya bel bağlamıştır.

-PKK'nın siyasi uzantısı partinin seçimlere bağımsız adaylarla değil parti olarak girme kararı da bu oyunun bir parçasıdır. PKK partisi yüzde on barajını geçerse, daha büyük bir güçle Meclis'e girecek ve AKP'nin sayısal eksiğini tamamlayarak yeni Anayasa'yı birlikte yapacaklardır. Baraj altında kalırlarsa, Güneydoğu'daki oylar AKP'ye gidecek ve bu durumda AKP Anayasa'yı tek başına değiştirecek çoğunluğa ulaşacaktır. Her yol, Türkiye'nin bölünmesine çıkmaktadır. Hesap pis, oyun acımasız ve Türkiye aleyhinedir. Ülkemiz ne hazindir ki İmralı - Kandil - Beştepe/ AKP ihanet ve melanet üçgeni içine hapsedilmiştir" dedi.

'Erdoğan baştan ayağa Türkiye'ye zarardır'

-Cumhurbaşkanı olarak, 1 Eylül 2014'ten 27 Nisan 2015'e kadar 27 ülkeye gitmiştir. Sonuç yine hüsrandır. Erdoğan harcırah zengini olmuş çıkmıştır. Erdoğan ülke ülke gezmiş, komşularla düşman olmuştur. Uçaklardan inmemiş, Türkiye yalnızlaşmış, içe kapanmıştır. Erdoğan dünya üzerinde gitmediği yer sadece Antartika kalmıştır ki, yakında oraya gitmesi de an meselesidir.

-11 defa Suriye'ye gitmiştir. 17 Asya ülkesinden en çok Rusya'ya yolculuk yapmıştır. Putin ve Esad rol modeli olarak çoktan Erdoğan'ın aile albümündeki yerini almışlardır. Esad dost iken hasım olmuş, Putin ihalesiz aldığı işlerle sırtı sıvazlanmış ve şimdilik gönlü edilmiştir. Erdoğan baştan ayağa Türkiye'ye zarardır. 16 ayda 2,8 milyar liralık bütçesiyle Kastamonu'nun hakkını yemiştir. Kaçak ve karanlık sarayla kul hakkını gasp etmiş, haram deryasında boğulmuştur. Ayakkabı kutularına sizlerin emeğini, gelirini, göz nurunu doldurmuştur. Kastamonu çalışmış, havuzcular yemiştir. Kastamonu üretmiş, bakan ve Başbakan çocukları götürmüştür. Bunlar haramzadedir, bunlar hırsızdır, bunlar rüşvetçidir, bunlar siyasi yolsuzluk çetesidir.