Bahçeli: Erdoğan PKK'ya can suyu verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı PKK'ya el uzakmak ve can suyu vermekle suçladı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terör örgütü mensupları ve liderleri silah bırakırsa, başka ülkelere gidebilirler" sözlerini eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan'ın sözlerinin "Cinayet işlediysen bile silahı bırakıp başka bir ülkeye gidersen affedilirsin" anlamına geldiğini belirtti. Bahçeli, "AKP PKK'ya can suyu uzatmıştır. Herkes sussa da biz susmayız" dedi.

MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında milletvekillerine seslendi.

AKP'yi eleştiren Bahçeli, hükümetin PKK'ya el uzattığını dile getirdi.

Hükümetin icraatleriyle PKK'yı memnun ettiğini dile getiren Bahçeli, "PKK demokratik özerkliğin hayata geçirilmesini talep etmiş ve bunda umut ışığını almıştır. Başbakan Erdoğan'ın valilerin seçimle başa getirilmesi çıkışı PKK'yı sevindirmiştir" dedi.

Erdoğan'ın PKK'lıların başka ülkeye gidebileceği sözlerini hatırlatan Bahçeli, "Başbakan'ın bu ısrarı nedir. Aklına estiği gibi konuşan bir Başbakan'la Türkiye hiçbir yere varamaz. Beklentimiz ağzındaki baklayı bir an evvel önce çıkarmasıdır. CHP'den bazı vekillerin Eşkıya Rıza'ya itibar önerisi de bu paralelde bir girişimin parçası. PKK'lıların başka ülkelere gitmesine izin verilmesi bir aftır" diye konuştu.

Şehit kanlarının yerde kalmaması için ve devlet şerefi için PKK'lıların adalet önüne çıkarılması gerektiğini vurgulayan MHP Lideri, AKP'yi PKK'ya el uzatmakla suçladı.

Başbakan'ın sözlerinin "Cinayet işlediysen bile silahı bırakıp başka bir ülkeye gidersen affedilirsin" anlamına geldiğini kaydeden Bahçeli, "AKP PKK'ya can suyu uzatmıştır. Herkes sussa da biz susmayız" dedi.