Bahçeli: Emekli generaller MHP'den elinizi çekin dedim, çekmeyenler içimizde her türlü tuzağı kurdu!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçmişte bir toplantıda “Emekli generaller, MHP’den elinizi çekiniz” dediğini belirterek, "Türk siyasi hayatında bu kadar gür sesle söylenen ikinci bir cümle bulamazsınız. MHP’den elini çekmemekle ısrar edenler, içimizde her türlü tuzağı kurdular" dedi. Bahçeli, “MHP’yi iktidar heveslerinden bir unsur olarak kullanmaya çalışan irade Silivri’de oldu, MHP Meclis’te. O bakımdan bazıları kendini bilecek” diye konuştu.

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre Bahçeli, MHP Genişletilmiş İl Başkanları toplantılarının basına kapalı bölümlerinde, edinilen bilgiye göre şu açıklamalarda bulundu:

'367 tıkacı isteğimiz üzerine çekildi'

“2007’de Cumhurbaşkanı Meclis’te seçiliyor. O dönem aday Abdullah Gül. Seçim için tartışmalar başlamış, nereden geldiyse 367 kavramı ortaya atılmış. Seçimler sırasında Kayseri’de, Abdullah Gül ile Tayyip Erdoğan kürsüye çıktılar, el ele tutuştular. Bir tek slogan söylediler: ‘Müslüman bir cumhurbaşkanı seçeceğiz.’ İslamiyet istismar edildi. Sanki ondan evvel cumhurbaşkanı olanların Müslümanlıkla alakası yokmuş dercesine Türkiye’den hesap sorulur hale getirildi. Türkiye’nin önünü tıkayan, Türkiye’yi bir darbeler sürecine tekrar sokabilecek olan 367 tıkacı, MHP’nin isteği üzerine çekilmiştir, demokrasinin önü açılmıştır. Bu böyle olmasaydı, Türkiye’de neyin olup biteceğini tahayyül bile edemezdiniz. Bazılarının gelip, TSK olarak, MHP’nin önüne siyah çelenk koymalarının altında yatanı da bir hatırlayınız. Hem partiyi hem Türkiye’yi korumak, her türlü oyunu bozmak, herkesten evvel MHP’nin görevidir. Bunun için de 367 tıkacı çıkarılmıştır. Güneydoğu Anadolu’da mücadele veren kahramanlarımız dışında, 2004-2005 ve arkasından gelen süreç içinde, bazı darbe zihniyetlerine MHP alet olmamıştır, oldurulmamıştır.

'Rezilliğe ortak etmek için mi?'

O dönemlerde Bursa’da genişletilmiş il divan toplantısı yapıyoruz. Oradaki toplantılar sırasında, ‘Emekli generaller MHP’den elinizi çekiniz’ dedim. Türk siyasi hayatında bu kadar gür sesle söylenen ikinci bir cümle bulamazsınız. MHP’den elini çekmemekle ısrar edenler, içimizde her türlü tuzağı kurdular.

Beraber toplanmış AKP - CHP’liler ve yalakalık yapanlar, kaymağını yiyenler niye MHP burada yok diyor. MHP yok kardeşim seni ne ilgilendiriyor? Sandığa giderken oyunu MHP’ye vermiyorsun aklına gelmiyor da rezilliğe ortak etmek için mi MHP aklına geliyor.

MHP’li koalisyonun yolları

Türkiye kritik eşiğe geldi, kaos var, bundan çıkmak için elimizi taşın altına koyarız. Ama bunun şartı var. O şart oluşmadan taşın altına akrep, yılan kayar; bir de kentenkele girer. Biz yılan mıyız, çiyan mıyız? O taşın altına elimizi koymamız için taşın nerede durduğunu göreceğiz, başımıza ne geleceğini anlayacağız, baktık ki güven veriyor, değil elimizi gövdemizi koruz. Ama bunu yaparken taşın etrafındaki şartları önceden oluştururuz. Bunlar belli. Bu şartları kimse kabul etmez. Kabul ediyorlar mı buyursunlar gelsin. Programı ve protokolü hazırlarız ve birbirimizin gözüne bakarız. Saatlerce bakacağız ve kim gözünü başka yere çevirirse o yarın sözünden dönecek demektir. Elhamdülillah Müslümansak bir de Kuran’a el basacağız. İşte MHP’nin kuracağı koalisyonun yolu budur.

‘Kaçak Saray’da kral olmaz’

MHP’de tavan-taban olmaz. MHP bir dava partisidir. Bu davanın neferi olur. Belli dönemlerde sosyal sorumluluk yüklenmiş arkadaşlarımız olur, o bugün vardır, yarın yoktur. Ama bizim aramızda kral, sultan olmaz, bizim aramızda Kaçak Saray’da kral olmaz. Heveslenen varsa kovun gitsin. Kaçak Saray’a oturup, merdiven inişi bizden biri yaparsa o merdiveni yıkın gidin.”