Bahçeli: Ekonomide dış kaynaklı bir komplo devreye alınıyor (2) 

\"TÜRKİYE\'NİN EKONOMİK ÇÖKÜŞÜNÜ SAĞLAYAMAYACAKLAR\"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dövizdeki artışa ilişkin, Twıtter hesabından yaptığı açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: \"ABD Başkanı Trump her yaptığı açıklamayla yangına benzin döküyor. ABD yönetimi Evanjelist ve Siyonist emellerin yörüngesine sabitlenip Türkiye ekonomisini felç etmeyi, peşinden menfi sosyal ve siyasal sonuçların yeşermesini amaçlıyor. Başaramayacaklar, yapamayacaklar, Türkiye’nin ekonomik çöküşünü sağlayamayacaklar. Tam 1,5 asırdır küresel emperyalizm Türk milletinden farklı gaye ve gerekçelerle intikam alma arayışındadır. Terör, darbe, ekonomik krizler yıllarca kanımızı emen keneler gibi kurgulanmış ve kullanılmıştır. Ancak düşmana ganimet, kuzgunlara yem, kuduzlara av olmayacağız. Türkiye ekonomisinde dövizi açıktan ve alçakça yükselterek taviz ve teslimiyet çemberine hapsolmamızı planlayanlara karşı bilinsin ki, bağımlı değiliz, bunlara karşı bağışıklığımız ve başarı şansımız da tahminlerin ötesinde devasadır. Ederi bir dolar olan hainlerin dolarla gider yapmaya kalkmaları asla tutmayacak, bu millet yedirilmek istenen zehri yutmayacaktır. Ülkemize güveniyoruz. Türk milletine yürekten inanıyoruz. Döviz, faiz ve rant lobisinin sırtımızı yere getiremeyeceğinden inancımız kadar emin olduğumuzu dosta, düşmana haykırıyoruz. Bakınız ne demişti Namık Kemal: \'Kimsenin lütfuna olma talip, bedeli cevher-i hürriyettir.\' Türkiye karşısına çıkarılan badireleri aşacak kırattadır. Aziz milletimiz dikilen ekonomik korkulukları inanç, sabır, akıl, birlik ve dayanışma azmiyle yıkacak kudrette, kuvvettedir. Bugün açıklanan Yeni Ekonomik Yaklaşım 2023’e ülkemizi istikrar ve güven içinde taşıyacaktır.

DOLARA MAHKÛM DEĞİLİZ. DOLARLA DOĞMADIK, OLMAYINCA DA ÖLMEYİZ

Dövizin çıkışından memnuniyet duyup siyasi çıkar ve nihai olarak müsebbip kollayanlar, bunun üzerinden kaos ve karmaşa hayali kuranlar emperyalizm canavarının günahkar hizmetkarlarıdır. Bunlar harama çanak tutan, haine selam çakan vatansızlardır, milliyetsizlerdir.

Dolara mahkûm değiliz. Dolarla doğmadık, olmayınca da ölmeyiz. Zalimlerin dövizi tetikleyen mekanizmaları, finans ve ekonomik enstrümanları varsa, bizim de kırılmayacak mukavemetimiz, kopmayacak ve kapanmayacak milli ruh ve şuurumuz vardır.

MİLLİ PARAMIZA SAHİP ÇIKALIM

Milletçe kenetlenmeliyiz. Dövizdeki yapay sıçramanın bu ülkeyi dün olduğu gibi bugün de rehin almayacağını net ve kategorik şekilde göstermeliyiz. Türk lirası itibarımızdır, iffetimizdir, ihtiramımızdır, istikbal ve istiklal haklarımızın izharıdır. Milli paramıza sahip çıkalım.

BİR GÖZÜMÜZ DÖVİZDE, DİĞERİ BORSADA NEREYE KADAR YAŞAYACAĞIZ?

Türk devlet felsefesinde para bir devlet olma alametidir.Türk lirasındaki erime,kontrol dışı oynaklık ve oynamalar devlet olma vasfımıza zarar verecektir.Olan bitenler Türkiye düşmanlığıdır.Tertip melun,karşımızdaki tablo mezmumdur. Fakat bunun da üstesinden hep birlikte geleceğiz. Bilinsin ki, düşünülmeyeni düşünmek, geçilmeyen yolları denemek, bağımsız duruş göstermek; tarih, kültür ve maneviyatımızla ilişkilendirilmiş milli bir ekonomik sistemi projelendirmek, üzerinde kafa yormak zorundayız. Bir gözümüz dövizde, diğeri borsada nereye kadar yaşayacağız?

PAPAZI VE DİĞER TUTUKLULARI VERİRSEK ASIL O ZAMAN PAPAZI BULURUZ

Üniversitelerde sosyal bilimler alanında çalışmalar yapan, özellikle iktisat disiplini içinde öğretim görevi üstlenen bilim insanları ne bekliyor, niye duruyor? Bugün sorumluluk üstlenilmeyecekse, eller taşın altına koyulmayacaksa ne zaman olacaktır? Hükümetin yapacakları vardır ve süreç devam etmektedir. Merkez Bankası’nın etkili araçları vardır ve bilinmektedir. Unutmayalım ki, döviz insin diye papazı ve diğer tutukluları verirsek asıl o zaman papazı buluruz.

DÖVİZİN YÜKSELİŞ TEMELİ EKONOMİK DEĞİL, SİYASİ VE DİPLOMATİK ŞANTAJLARDIR

ABD Başkanı Trump, Türkiye ile ilişkilerimiz şu anda iyi değil diyor, ne zaman iyi oldu ki? Küresel angajman ve ittifakları sorgulamanın, yeni ekonomik yaklaşımda da ifade bulduğu gibi, kararlı durmanın, güçlü refleks ve güçlü stratejilerle ekonomik cephemizi tahkim etmenin tam zamanıdır. Dövizin yükseliş temeli ekonomik değil, siyasi ve diplomatik şantajlardır. Buna da boyun eğemeyiz, eğmeyeceğiz.

ABD; İRAN\'A YAPTIRIM KARARI ALIR, TÜRKİYE\'YE PARMAK SALLAR

ABD; İran’a yaptırım kararı alır, Türkiye’ye parmak sallar. Suriye’de mevzi kaybeder, Türkiye’yi suçlar. S-400 füzelerinin alınmasını hazmedemez, Türkiye’yi sıkıştırır. Astana’ya şaşı bakar, bölgesel uyum ve işbirliği mekanizmalarını kaldıramaz, yetmez FETÖ’ye, PKK’ya kucak açar. Mesele çıkan döviz değil, mesele tökezlenmek istenen bekamızdır.

DÖVİZ MERMİSİ MİLLET BEDENİNE İŞLEMEZ, İŞLESE DE DERİNE GEÇMEZ

Döviz mermisi millet bedenine işlemez, işlese de derine geçmez. Türkiye dövizden kat be kat büyüktür. Bunu heyecan ve cesaretle ispatlamanın zamanı gelmiştir. Zaman Türk’ündür, zemin Türk milletinindir. Milli bekamıza saldırı ekonomi üzerinden yürütülürken; ne vatandan,ne milletten, ne bayraktan, ne devletten, mukaddesattan, ne mukadderattan, ne de bin yıllık kardeşlik hukukundan taviz verirsek aldığımız nefes bile haram olsun. Ant olsun zalimler zafer naraları atamayacaklardır.

HODRİ MEYDAN

Dövizdeki çığa karşı herkes milli seferberlik ruhuyla harekete geçmelidir. Fiyat; arz ve talebin kesiştiği noktada oluştuğuna göre, döviz arzının artması fiyat artışını en azından durduracaktır. Görev 81 milyonun tamamında, görev iş âleminin ve finans kesiminin sırtındadır. Konvansiyonel olmayan finansal silahlarla ülkemizi yaylım ateşine tutanlar, unutmasınlar ki, karşılarında fedakârlık nişanesi bir iman, fenalıkları ve feci akıbetleri göğüsleyecek kutlu bir irade bulacaklardır. Hodri meydan.\"



ANKARA (DHA)

