Bahçeli: Yeni anayasa için iktidarın B planı referandum olmalıdır; MHP gerekli katkıyı sağlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni anayasa yartışmalarına ilişkin olarak, "Masadan kalkmadan herkesi davet ederiz. Gelmezlerse siyasi iktidar B planını ortaya koymalıdır. TBMM'yi bilgilenmelidirler. Bu ancak referandum yolu ile mümkün olabilir. Onun için de milletvekili sayısının 330'a tamamlanması lazım. Referandum söz konusu olursa MHP'nin anayasa konusundaki hassasiyetleri göz önünde bulundurarak gerekli katkı sağlanacaktır" dedi.

Bahçeli, HDP Eş Genel Başkanları ile birlikte üç milletvekili hakkındaki dokunulmazlık fezlekesiyle ilgili, "Fezlekeler Meclis'e geldiğinde MHP 40 milletvekili ile üzerine düşeni yapacaktır" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

"Tüm siyasi partilerimiz anayasa ve siyasi partiler yasasında yazılmış olan haklardan yararlanabilmeyi demokratik hak olarak görmektedir. MHP'de 200'ü aşkın il, ilçelerde imza toplanmıştır. Bu imzayı MHP incelemektedir. Biz kimsenin demokratik hakkını kullanmasına karşı değiliz ancak her partinin geleneğine uygun siyasi yapısı vardır. Basın ile fısıltı ile MHP'nin demokratik hakkını kullanmak yerine tasfiye etmeye yönelik çabalara katı sağlayan yanlışlıklar olmuştur. Bunlardan bir tanesi 17 il başkanımızdır. İl başkanları aynı zamanda delegedir. Genel merkeze olmadık beyanlarla hakaret edilmesine müsade etmeyiz. MHP'nin hiyararşik kademesine aksaklık yoktur. Bazı demeçler tüzüğümüzle bağdaşmayan konular olduğu için disiplin kurulu yolunda izlenecektir. Kimse kongre partilerine özenmemelidir."

"Referandum için gerekli katkıyı sağlarız"

"MHP masadan kaçmaz. Masada oturduğu yerde 3 arkadaşlarımız oturuyor ama komisyonun verimli olması için TBMM'de olan tüm partilerin çalışma usul ve esaslarına göre orada bulunmalarında yarar var. Masadan kalkmadan herkesi davet ederiz. Gelmezlerse siyasi iktidar B planını ortaya koymalıdır. TBMM'yi bilgilenmelidirler. Bu ancak referandum yolu ile mümkün olabilir. Onun için de milletvekilinin 330'a tamamlanması lazım.Referandum söz konusu olursa da MHP'nin anayasa konusundaki hassasiyetleri göz önünde bulundurarak gerekli katkıyı sağlanacaktır."