-BAHÇELİ: 'DUR' DEMEK LAZIM TOKAT (A.A) - 16.05.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Başta AKP'ye oy vermiş kardeşlerimiz olmak üzere Adalet ve Kalkınma Partisinin bu yönetimine bir 'dur' demek lazım'' dedi. Bahçeli, Pazar ilçesinde belediye önünde toplanan vatandaşlara yaptığı konuşmada, 12 Haziran'da yapılacak seçimlerin önemine değindi. Hükümetin geride kalan dönemde başarılı bir uygulama ortaya koyamadığını öne süren Bahçeli, ''Özellikle esnaflarımız, çiftçilerimiz, dar ve sabit gelirlilerimiz büyük bir sıkıntı içerisine düşürülmüşlerdir'' diye konuştu. İşsizliğin çok yaygın bir hal aldığını iddia eden Bahçeli, ''Her dört kişiden bir tanesinin işsiz olduğu bir ülkede bulunuyoruz. Yoksulluk artmıştır ve bugün için açlık sınırının altında kalan milyonlarca insanımız bulunmaktadır. Gelir dağılımındaki adaletsizlik büyük bir fark yaratmıştır'' dedi. İktidar partisinin üçüncü defa iktidara talip olmasının Türkiye'ye bir fayda sağlamayacağını savunan Bahçeli, şunları kaydetti: ''9 yılda bekleneni yapamayan, insanlarımızın sorununu çözemeyen bir iktidarın şimdi hangi sebeple bundan sonra üçüncü iktidarında bu sorunları çözeceğine, duymak veya inanmak oldukça zordur. Bu sebepten dolayı başta AKP'ye oy vermiş kardeşlerimiz olmak üzere Adalet ve Kalkınma Partisinin bu yönetimine bir 'dur' demek lazım. Sayın Başbakanın ortaya çıkıp gelişi güzel çıkıp konuşmaları, birçok kırıcı, argo konularda değerlendirmeler yapmaları ve buna benzer davranışları, artık toplumu tahammül edemeyecek bir noktaya getirmiştir. Başarısızlığını yoksulu azarlamayla ortadan kaldırmak mümkün değildir. Hele hele bugün bir gazete de inşallah doğru değildir, ama bir vatandaş iki tane bakana yaklaşıyor, geçim darlığından şikayet ediyor. 'Körsün ama iş bulmuşsun, daha ne istiyorsun' diyor. Böyle bir terbiyesiz üslup olabilir mi? Engelli bir kardeşimize, biraz daha iyi yaşayabilme arzusuyla bir bakan geldiği vakit, ondan bir dilekte bulunmasının karşılığı onun özrünü yüzüne vurarak azarlamak mı olmalı? Hele hele bu Sağlık Bakanı ise çok utanç verici bir durum.'' Bir iktidar değişikliğine ihtiyaç olduğunu savunan Bahçeli, ''Bu iktidar değişikliği Türkiye'de bir huzursuzluk, istikrarsızlık, kargaşa getirmez. Belki de Türkiye'yi biraz daha rahatlatır. Geleceğe daha soğukkanlı bakmamızı sağlar. Bugünkü tahribatın hafiflemesine yol açabilir. Böyle bir durum karşısında da yeni bir iktidarın doğuşuna imkan tanımalıyız. Onun için de 12 Haziran bir fırsat olmalı'' dedi. Bu arada Bahçeli, Pazar Belediye Başkanı Adnan Özmen'i makamında ziyaret etti. Bahçeli, burada bir basın mensubunun Eurovision Şarkı Yarışması'nda birinci olan Azerbaycan ekibinin Türk bayrağı taşıması ile ilgili değerlendirmesini sorması üzerine, ''Gurur verici bir şey. Çok anlamlı buluyorum. İki devlet, bir milletiz'' dedi. Bahçeli'ye belediyede Tokat Kebabı ikram edildi.