MHP Başkanı Bahçeli: Dokunulmazlıkların kalkması hayırlı olur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı bir açıklama yaparak, BDP milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırmayı ön gören fezlekeye destek vereceklerini söyledi.

BDP için "bölücülüğün kapı kulu" terimini kullanan Bahçeli, "PKK'nın Meclis şubesi olmaya dünden razı olan BDP'nin ve BDP'li milletvekillerinin durumu tam olarak bunu ispat etmektedir" dedi.

BDP'nin PKK'nın "piyonu ve arkadan kumandalı oyuncağı" olduğunu savunan Bahçeli, "Provokasyon ve ajitasyonları sınırları aşmış, sinirleri iyice germiştir" ifadelerini kullandı.

PKK'lılarla BDP'li vekillerin kucaklaşmasının bir meydan okuma anlamına geldiğini belirten Bahçeli, "Demokrasiye sürülmüş kara bir lekedir, hesabı sorulmalı" dedi.