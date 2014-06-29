Bahçeli: Diyarbakır’da bayrağımızı indiren rezilden sonra...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Gaziosmanpaşa'daki bayrak indirme olayıyla ilgili açıklama yaptı.

Devlet Bahçeli sosyal paylaşım sitesi Twitter'deki hesabından takipçileriyle paylaştığı mesajlarında şu ifadeleri kullandı:



"Ramazan ayıyla müşerref olduğumuz bu ilk günde; bu defa da İstanbul’da bayrak indirme teşebbüsünde bulunan bir hain keyfimizi kaçırdı. İstanbul Gaziosmanpaşa Emniyet Müdürlüğü’nde bayrak indirmek isteyen bayraksız ve vatansız şahıs hak ettiğini kısmen buldu.



Diyarbakır’da bayrağımızı indiren rezilden sonra, ikinci bir vakanın İstanbul’da vuku bulması herkesi düşündürmelidir. Bağımız ve onurlu bir ülkede bayrak tehdit altında olmaz, olamaz. Bayrağa karşı saldırılar sıklaşıyorsa ihanet sıcak ilgi görüyordur.



Bayrak düşüyorsa hiçbirimiz ayakta kalamayız. Bayrak çok açık düşmanlıklar görüyorsa hiçbirimiz güvende olamayız. Siyasi propaganda filmlerinde bayrak istismarı yapanlar, bayrak direğine kalabalıkları toplayanlar; milli vakar ve haysiyetle oynamamalıdır."