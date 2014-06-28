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İstanbul'da Türk bayrağını indiren bir kişi ayağından vuruldu!

Gaziosmanpaşa'da bir hastanedeki Türk bayrağını indiren bir kişi emniyet binasındaki bayrağı da indirmeye çalışırken vuruldu

28 Haziran 2014 17:43

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir hastanenin bahçesindeki Türk bayrağını indiren bir kişi, daha sonra emniyetin önündeki bayrağı indirmek istedi. Polis, direğe tırmanmaya çalışan bu kişiyi vurdu.
    
Küçükköy’de bir kişi, özel bir hastanenin bahçesinde bulunan Türk bayrağını indirdi.

Sözkonusu kişi, daha sonra Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürüğü'ne gitti. Bu kişi, burada asılı bayrakları indirmek için direğe çıkmak istedi.

Zanlı, kendisini uyaran polisleri bıçak çekerek tehdit etti. Ardından tekrar bayrak direğine tırmanmaya çalıştı.

Polis ekipleri, zanlıyı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Zanlı, hastanede tedavi altına alındı.

Diyarbakır’da düzenlenen gösteriler sırasında 2. Hava Kuvvet Komutanlığı’nda bulunan Türk bayrağı, bir eylemci tarafından indirilmişti.

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