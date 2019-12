Bahçeli: 'Devletin tüm imkanları kullanılıyor'

T24 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, referanduma giderken Devletin tüm imkanlarının kullanıldığını savunarak, ''Devlet memurları, emniyet güçleri, öğretmenler, kamu çalışanları, işçiler, herkes baskı altında. Mitingler zorlamalarla bir araya getiriliyor'' dedi.





Konya Hükümet Meydanı'nda halka hitap eden Bahçeli, vatandaşlardan 12 Eylülde mutlaka sandığa gitmelerini istedi. Cumhuriyetin ilanından bugüne kadar 4 Anayasa uygulandığını, 1982 Anayasasında da bugüne kadar 15 defa değişikliğe gidildiğini ifade eden Bahçeli, ''Şimdi karşımıza yeniden anayasa değişikliği gelmektedir. Bu nasıl geliyor iyi bilmek lazım'' dedi.





Devlet Bahçeli, mevcut siyasi partilerin hepsinin yürürlükte olan anayasanın değiştirilmesi gerektiğine inandığını vurgulayarak, şunları kaydetti: ''Her siyasi parti 21. yüzyılı daha iyi değerlendirebilmek, toplumsal dinamikleri harekete geçirebilmek, toplumun beklentilerine karşılık bulabilecek bir anayasa değişikliğinden yanadır. Böyle bir uzlaşma zemini mevcuttur. Şimdi siyasi iktidar uzlaşma zemininin bulunduğu ortamda değişikliği düşünüyorsa neden siyasi partilerin görüşlerine başvurmak, onlarla diyalog kurmak istemezler.





Bunu iyi değerlendirmek lazım.'' AK Parti iktidarının 7 bilim adamını davet ederek anayasa değişikliği çalışmalarını başlattığını, ancak hiçbir sivil toplum kuruluş ve siyasi partiyle bir diyalog içine girmeden bu taslağı hazırladığını savunan Bahçeli, ''Mart ayı içinde Meclise alaca karanlıkta bir değişiklik paketi sunulmuştur. Ben kendi milletvekillerinin en az yüzde 80'ininin bu değişikliğin içeriğiyle ilgili bilgisi olmadığına inanıyorum. Ama böyle bir değişiklik Erdoğan ve küçük bir kurmay heyetiyle TBMM'ye dayatılmış, AKP milletvekilleri ve Meclis baskı altına alınmak suretiyle gece gündüz aceleci yaklaşımlarla bu paketi meclisten çıkarma gayreti içine girmişlerdir'' diye konuştu.





MHP Genel Başkanı Bahçeli, değişikliğin meclisteki oylanması sırasında milletvekillerinin iradelerinin baskı altına alındığını ileri sürerek, şöyle devam etti: ''Milletvekillerinin iradesi Recep Tayyip Erdoğan'ın prangası altına alınıyor. Sonra da 'Anayasa değişikliklerini yaptık ama yeterli olmadı halk oyuna gideceğiz' diyor. İşte halk oyuna gidiyoruz ama halk oyuna giderken yine eski yöntemler başladı.





Devletin tüm imkanları kullanılıyor. Devlet memurları, emniyet güçleri, öğretmenler, kamu çalışanları, işçiler herkes baskı altında. Mitingler zorlamalarla bir araya getiriliyor. TOKİ veya yatırımcı kuruluşlar bahanesiyle devletin imkanlarıyla kürsüler hazırlanıyor kırmızı halılar döşeniyor ve devletin uçağıyla o ile geliyor. Geldiği yerde Başbakanlık otobüsü makam araçlarıyla bir gürültü tantana bir görkemle şehre giriyor. Kim geliyor; Recep Tayyip sultan geliyor. Kürsüye çıkıyor hemen hakaret üzerine hakaret ediyor. Ramazan ayı olmasına rağmen oruçlu ağızla her türlü yalanı iftirayı ve saldırıyı acımasızca söylüyor.'' Bahçeli, Başbakanın, 'evet' oyunu çoğaltabilmek için her kuruluşu baskı altına almaya çalıştığını ileri sürdü.