Bahçeli: Densiz okul müdürü çıkmış Andımızı okuyan çocuklara, 'Dingonun ahırı mı burası?' diyor!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir’e ‘Andımız’ı okumak isteyen öğrencilere “Dingonun ahırı mı burası?” diyen müdürü sert bir dille eleştirdi. Bahçeli “"İzmir Karşıyaka'da işgüzar ve densiz bir okul müdürü çıkmış Andımızı okuyan çocuklara, 'Dingonun ahırı mı burası?' diyor. Soruya bakar mısınız? Söz konusu müdür kendisini ahırda hissedebilir, bence mahsur yoktur ancak çocuklarımız okuldadır, Andımızı Türkçe okumak istemektedir” dedi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Atakent Erdoğan Kibarer Ortaokulu’nda öğretim yılı başlangıcının ilk haftasında öğrencilere yönelik verilen eğitime tepki için ant okunmak istendi. Az sayıdaki öğrencinin bu girişimine tepki gösteren Okul Müdürü Rahmi Önder Karamustafaoğlu, "Kendinize gelin. Dingonun ahırı mı burası? Devletin kurumunun işleyişini kimse bozamaz" dedi.

Bahçeli’nin müdür hakkında Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlar şöyle:

"İzmir Karşıyaka'da işgüzar ve densiz bir okul müdürü çıkmış Andımızı okuyan çocuklara, 'Dingonun ahırı mı burası?' diyor. Soruya bakar mısınız? Söz konusu müdür kendisini ahırda hissedebilir, bence mahsur yoktur ancak çocuklarımız okuldadır, Andımızı Türkçe okumak istemektedir.

"Unutmayalım, gördüğümüz rüya Türkçedir, ülkülerimiz Türkçedir, ülkemiz Türkiye'dir, hepimizin umut ve ufuk sancağı ise Türk milletidir. Dünyayı Türkçe kavrayacağız, hadiselerin kalbine Türkçe bakacağız, Türkçeyi mukadderat bilip, ilelebet bir vefa ve sevda nişanesi göreceğiz. Türkiye'nin bugünkü sorunlarından kurtulması için Türkçe pusula olmalı, çağın satırları Türkçe okunmalıdır. Buruk duygularla da olsa büyük milletimizin Türk Dil Bayramı'nı en içten hissiyatımla kutluyorum. Türkçenin gelişmesi, büyümesi ve yıldız gibi parlaması için emek veren, çaba gösteren kutlu ecdadımızı rahmetle hürmetle yad ediyorum. Türkçenin gelişmesi ve muhafazası amacıyla değerli çalışmalar yapan bilim ve siyaset adamlarına sevgi ve saygılarımı sunuyorum."