Müdürden, ‘Andımız’ı okumak isteyen öğrencilere: Dingonun ahırı mı burası?

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, öğretim yılı başlangıcının ilk haftasında öğrencilere yönelik verilen eğitime tepki için ant okunmak istendi. Az sayıdaki öğrencinin bu girişimine tepki gösteren Okul Müdürü Rahmi Önder Karamustafaoğlu, "Kendinize gelin. Dingonun ahırı mı burası? Devletin kurumunun işleyişini kimse bozamaz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Atakent Erdoğan Kibarer Ortaokulu'nda, ilk bir haftada verilen eğitimden memnun olmayan bazı velilerin isteği üzerine, çocuklar bayrak töreninden sonra ant okumak istedi.

Ancak öğrencilerin bu girişimine tepki gösteren Okul Müdürü Rahmi Önder Karamustafaoğlu, "Kendinize gelin. Talimat almadan ne yapıyorsunuz. Talimat mı aldın? Dingonun ahırı mı burası? Devletin kurumunun işleyişini kimse bozamaz" dedi. Bu sırada okul bahçesinin dışında bekleyen velilerin ise yaşananlara sessiz kaldıkları gözlendi. Bazı veliler de, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullara gönderdiği 15 Temmuz darbe girişimi olaylarının videolarının izletildiğini, bunun da çocuklarının psikolojilerini etkilediğini söyledi.