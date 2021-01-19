Bahçeli'den sonra, MHP'li Yalçın da Karar yazarı Akyol'u hedef aldı: Kaosun ve fesadın tellalı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Karar yazarları Elif Çakır, Yıldıray Oğur ve Taha Akyol'u hedef göstermesinin ardından, Akyol'u hedef alarak, "Toplumda huzur ve sükûn olmadığından, hukuksuzluktan şikâyet edenlere bir bakın. Hepsi huzurun düşmanı, kaosun ve fesadın tellalı… Taha Akyol ve benzerleri örneğinde olduğu gibi…" dedi.

MHP'li Semih Yalçın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kendisini hedef gösteren Bahçeli'nin ismini kullanmadan bugünkü köşesinde yanıt veren ve "Allah’ıma hamd olsun, eli sopalı adamlarım yok, hiç de özenmedim" diyen Karar gazetesi yazarı Taha Akyol'u hedef aldı.

Yalçın, " Taha Akyol ve benzerleri"nin "huzurun düşmanı, kaosun ve fesadın tellalı" olduğunu savundu.

Yalçın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na yaptığı ziyaret ardından isim vermeden "Hain havfli olur, korkak da çığırtkan ve kuru gürültücü… Gölgesinden dehşete kapılan sahte kabadayılar, azgınlaşan at gibi olur. Şimdi de iki mikroskobik partinin sözde genel başkanları sıraya girmiş tefrika peşindeler…" ifadesini kullandı.

Yalçın'ın ifadeleri şöyle: