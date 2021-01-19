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Politika

Bahçeli'den sonra, MHP'li Yalçın da Karar yazarı Akyol'u hedef aldı: Kaosun ve fesadın tellalı

19 Ocak 2021 13:30

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Karar yazarları Elif Çakır, Yıldıray Oğur ve Taha Akyol'u hedef göstermesinin ardından, Akyol'u hedef alarak, "Toplumda huzur ve sükûn olmadığından, hukuksuzluktan şikâyet edenlere bir bakın. Hepsi huzurun düşmanı, kaosun ve fesadın tellalı… Taha Akyol ve benzerleri örneğinde olduğu gibi…" dedi. 
 
TIKLAYIN - Karar yazarı Taha Akyol: Eli sopalı adamlarım yok, hiç de özenmedim
 
MHP'li Semih Yalçın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kendisini hedef gösteren Bahçeli'nin ismini kullanmadan bugünkü köşesinde yanıt veren ve "Allah’ıma hamd olsun, eli sopalı adamlarım yok, hiç de özenmedim" diyen Karar gazetesi yazarı Taha Akyol'u hedef aldı.
 
Yalçın, "Taha Akyol ve benzerleri"nin "huzurun düşmanı, kaosun ve fesadın tellalı" olduğunu savundu. 
 
Yalçın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na yaptığı ziyaret ardından isim vermeden "Hain havfli olur, korkak da çığırtkan ve kuru gürültücü… Gölgesinden dehşete kapılan sahte kabadayılar, azgınlaşan at gibi olur. Şimdi de iki mikroskobik partinin sözde genel başkanları sıraya girmiş tefrika peşindeler…" ifadesini kullandı. 
 
Yalçın'ın ifadeleri şöyle:
 
"Son günlerde gemi azıya alan bazı klavye ve sanal âlem kahramanlarının, sahneledikleri politik gölge oyununda partimize, saygıdeğer liderimize ve mensuplarımıza dönük saldırılarını arttırmaları; kirli maksatları gözler önüne seriyor.
 
Hain havfli olur, korkak da çığırtkan ve kuru gürültücü… Gölgesinden dehşete kapılan sahte kabadayılar, azgınlaşan at gibi olur. Şimdi de iki mikroskobik partinin sözde genel başkanları sıraya girmiş tefrika peşindeler…
 
Kendi gölgesinden ürken atların kişneye kişneye güneşten uzaklaştığı gibi, korkaklar da Hakk’ı ve hakikati arkasında bırakıp doludizgin karanlığa koşar. Buların yaptıkları siyaset budur.
 
Aydınlığa, hakkaniyete ve doğruluğa sırtını dönerek dörtnala zulme koşanların sırtına Hak ve hakikat eyeri vurup yüzlerini güneşe döndürmek; MHP için vicdani bir vecibe, hatta fazilettir.
 
Toplumda huzur ve sükûn olmadığından, hukuksuzluktan şikâyet edenlere bir bakın. Hepsi huzurun düşmanı, kaosun ve fesadın tellalı… Taha Akyol ve benzerleri örneğinde olduğu gibi…
 
Şedit üsluptan ve şiddet eylemlerinden şikâyet edenlere bakın; alayı eline, beline, diline sahip olamayıp her fırsatta ölçüsüz ve ayarsız kelam eden hadsizler…
 
Demokrasi ve hukukun çiğnendiğinden dem vuranlara bakın, hepsi millî iradenin muhalefete mahkûm ettiği irili ufaklı politikacı ve partiler… Alkışçıları, meddahları ve destekçileri de bozacıya şahitlik eden şıracı bazı gazeteciler…
 
MHP muarızları akıllı geçinir ama hiçbirinde taşa sürecek akıl yok. Çünkü tahammülsüzlük ve haset, hem gözlerine hem de gönüllerine kara bir perde indirmiş.
 
MHP düşmanlarının başını; kendini hâlâ muhtelif toplumsal katmanlara gizlemeye çabalayan FETÖ artıkları, Pensilvanya meczubunun dervişleri ve bunların siyasi taklitleri çekiyor.
 
FETÖ mukallitleri ve artıkları, "Dur!"u bilmiyor, hâlden anlamıyor. Bilindik kirli tezgâhlar, malum çirkin taktikler partimizi yıpratmak için kullanılıyor."

Ne olmuştu?

Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın saldırıya uğramasının ardından yaptığı ilk açıklamasında şunları söylemişti: 

Nerede gazeteci kılıklı bir marjinal örgüt sevdalısı varsa, nerede terör ve bölücü meraklısı bir soytarı görülüyorsa hepsi bir olmuş, bir araya gelmiş MHP’ye çamur atıyor. Ne gam ne tasa, biz bunların alayına yeteriz, topunun tezgahını inançla bozarız.

MHP; sokağı bilir, hasmı bilir, haini bilir, tuzak ve tertipleri bilir ve tanır. Ancak Milliyetçi-Ülkücü Hareket’i tarafı olmadığı saldırılarla ilişkilendirmeye ve yargılamaya cüret etmek terörizmin lügatinden beslenenlerin harcıdır. Aynı zamanda bühtandır, komplodur.

Sırtımızdan kurban kestirmeyiz. Fikir ve siyaset varlığımızı sorgulamaya çalışan icazetli, iradesiz, ilkesiz, karambolden güç devşirmeye uğraşan zehirli emellere de Allah’ın izniyle göz yummayız. Kim nerede düşmüşse oradan kalksın, kim neye maruz kalmışsa önce etrafına baksın.

Serok Ahmet’in gündemde olduğu her dönemde Türkiye’de bir sorun olmuştur. Bu şahıs bereketsizliğinin faturasını önce şahsına kesmelidir. MHP’yle didişmek onun haddi ve havsalasının alacağı bir konu değildir. Hangi şaibeli odaklara el açtığı artık ortadadır.

ABD’deki Başkan değişimiyle eşzamanlı olarak, Serok ve partisinin, aynı şekilde tetikçi köşe yazarlarının hızlandırdığı iftira kampanyaları tesadüfi değil, alçak bir planın mahsulüdür. Serok Ahmet boşuna uğraşmasın, pis oyunları, birilerinin gözüne girme sinsilikleri maya tutmaz.

Karar Gazetesi’nin kiralık köşe yazarları, mesela Elif Çakır, mesela Yıldıray Oğur, mesela Taha Akyol ve diğer köşesiz sözde yazarlar MHP’yi hafife almasınlar, MHP’ye kara çalmasınlar. Çünkü kazdıkları kuyuya çoktan düşmüşler, kızarmayan yüzleriyle yakayı ele vermişlerdir.

Bilhassa Taha Akyol MHP’yi bilir, tavsiyem mezkur sipariş üzerine yazan isimlerle birlikte Serok Ahmet’e bizi acilen anlatmasıdır.

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