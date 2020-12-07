Bahçeli: Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasından cumhurbaşkanlığı 'adaylığı' açıklamalarına "Çok müjdeli bir konuşma oldu. Zillet ittifakının Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı" diyerek yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Çok müjdeli bir konuşma oldu. Zillet ittifakının Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı” dedi.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

Kılıçdaroğlu, salgın ve ihaleler üzerinden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yüklenerek “Katar sevdası sizin gözlerinizi kararttı” demişti. Kılıçdaroğlu, AKP sıralarından yükselen ‘o zaman aday ol’ seslerine “Benim aday olup olmayacağımız size kim söyledi” cevabını vermişti.