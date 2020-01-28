Bahçeli’den deprem mesajı: Yüce Allah’tan aziz milletimizi ve ülkemizi her türlü felaket ve musibetten esirgemesini niyaz ediyorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bahçeli, “Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, Yüce Allah’tan aziz milletimizi ve ülkemizi her türlü felaket ve musibetten esirgemesini niyaz ediyorum” ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Manisa’da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Bahçeli, “Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli deprem felaketi henüz sıcaklığını muhafaza ederken bugün Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki yeni bir deprem milletimizi ve yöre insanımızı haklı olarak kaygılandırmıştır” düşüncelerini dile getirdi.

Bahçeli şunları kaydetti:

Deprem sarsıntısının İstanbul, İzmir, Bursa ve Balıkesir başta olmak üzere pek çok il ve ilçemizde hissedilmesi vatandaşlarımızı telaşa sürüklemiştir. İlk tespitlere göre herhangi bir can veya mal kaybıyla birlikte yaralanma vakasının olmayışı başlıca tesellimizdir.