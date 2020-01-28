Manisa’da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Derinliği 11 kilometre olan deprem İzmir, Balıkesir, Bursa'da da hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı.

Manisa'da peş peşe depremler

Kırkağaç'ta ki 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından peş peşe sarsıntılar yaşanıyor. 14.26’da gerçekleşen ilk depremin ardından en büyüğü 3.7 olan toplam 16 artçı sarsıntı meydana geldi.

14.45 | 3.5

15.00 | 3.7

15.08 | 3.2

15.38 | 3.2

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı CNN Türk canlı yayınında "Herhangi bir hasar söz konusu değil. Deprem 4,8 büyüklüğünde, geçmiş olsun" dedi.

AFAD'dan yapılan son açıklamada, "Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrası, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.

Manisa Valiliği'nden açıklama

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Saat 14.26 da merkez üssü Kırkağaç İlçesi olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Depremde can kaybı, yaralanma ve herhangi bir hasar meydana gelmemiştir" denildi.

Kırkağaç Belediye Başkanı: Vatandaşlar geçen depremden daha çok etkilendi

Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, "Geçen haftaki depremde hasarlı binamız yoktu ama bu kez vatandaşlarımız geçen depremden daha çok hissettiklerini ifade ediyorlar. İnşallah bir üzücü durum olmasın" açıklamasını yaptı.

Karakurt Mahallesi Muhtarı: Bir tane bina yıkıldı

Karakurt Mahallesi Muhtarı İdris Kat, "Hasarımız büyük. Vatandaşlar da önceden gelen bir panik vardı. Yıkılan bina var. Bir tane bina yıkıldı, iki tane de tehlike arz eden bina var" diye konuştu.

Prof. Dr. Tüysüz: 6 gün önce olan depremle aynı bölge içinde, daha büyük bir deprem beklemek zor

Prof. Dr. Okan Tüysüz NTV yayınında, “Depremlerin birbirleri ile ilişkisi yok. Faylar sadece yakınlarındaki faylarla etkileşim haline girerler. Ama şu gerçeği mutlaka akılda tutmak lazım Türkiye bir deprem ülkesidir. Türkiye’nin herhangi bir yerinde deprem olması biz yer bilimcileri şaşırtan olaylar değildir. 5- 6 gün önceki depreminden sonra bu depremin uzun sürebileceğini eve arkasından çok sayıda artçı gelebileceğini açıklamıştık. Bu tür faylarda artçı depremler haftalar alabilir. Bu deprem aşağı yukarı Akhisar kuzeyinde oluştu. 6 gün önce olan depremle aynı bölge içinde. Bölgenin karakterine baktığımızda daha büyük bir deprem beklemek zor. Burada faylar çok parçalı, çok büyük deprem üretmelerine engel oluyor." ifadesini kullandı.



