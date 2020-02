Bahçeli: Cumhur İttifakı, Türkiye düşmanlarının korkulu rüyası

Gürkan GÜRDAL-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bursa\'da partisinin Bölge İstişare Toplantısı\'nda yaptığı konuşmada, \"Cumhur İttifakı, Cumhuriyet\'in kuruluş felsefesinden besleniyor. Cumhur İttifakı, Türk milletinin haslet ve haysiyetinden feyzini alıyor. Cumhur İttifakı Türk ve Türkiye düşmanlarının korkulu rüyası olarak tarihimizin en stratejik ve isabetli kararlarından birisi olarak milli vicdanda cevap ve cevaz buluyor. Diyorum ki, Cumhur İttifakı millet aklı, Türkiye\'nin teminatı, elbette TBMM\'de güçlü Milliyetçi Hareket Partisi\" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün partisinin Bursa Atatürk Spor Salonu\'nda düzenlenen Bursa Merkezli Bölge İstişare Toplantısı\'nda konuştu. Konuşmasına \"Kuruluşumuzun aziz hatıralarını ruhunda barındıran, her köşesinde tarihin silinmez izlerini taşıyan Bursa\'da sizlerle birlikte olmaktan gurur ve sevinç duyuyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Milletimin her evladını hasretle, şükran hislerimle selamlıyorum\" diyerek başlayan Devlet Bahçeli, şunları söyledi:

\"24 Haziran 2018\'de yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri\'ne iki haftalık bir süre kalmıştır. Bursa yeni bir zafer için hazırdır. Balıkesir yeni bir diriliş için heyecanlıdır. Yalova, Bilecik, Çanakkale, Kütahya, Eskişehir tarihi bir başarı için kararını vermiştir. Bir obadan başlayarak muazzam bir devlet çıkaran yüksek meziyetler, silinmez hasletler asil ve tertemiz Bursalı kardeşlerimde hâlâ yaşamaya devam ediyor. Ne kadar övünsek yetersizdir. Sizler, bu topraklara tutunup cihat ve gaza ruhuyla devamlı ilerleyen, ilerledikçe cihana Türk milletinin ismini ve izlerini kazıyan aziz ecdadımızın ülkü ve özlemlerini temsil ediyorsunuz. Hepinizi kucaklıyorum, hepinize güveniyorum. Diyorum ki, Cumhur İttifakı millet aklı, Türkiye\'nin teminatı, elbette TBMM\'de güçlü Milliyetçi Hareket Partisi.\"

\"Tarihteki başarılarımızın sırrı birlik ve beraberliğimizi diri tutmamızdır. Bir ve bütün olduk, kıtalarla buluştuk. Kutlu bir irade, kutsal bir ittifakla cihana damga vurduk\" sözleriyle konuşmasını sürdüren Bahçeli, şöyle dedi:

\"Her adımımızı bir sonraki tamamladı. Her mücadelemizi bir diğeri izledi. Her başarımız bir başka zaferi müjdeledi. Saflarımızı kimseye bozdurmadık. Aramıza kimseyi sokmadık, sokturmadık. Biz hep birlikte büyük Türk milleti olduk. Zulmeti dayattılar, milli imanla dağıttık. Zulmü reva gördüler, milli onur ve direnişle reddettik. Dünden bugüne hep el ele, her zaman gönül gönüle, bir ve beraber olduk. Esasen Cumhur İttifakı işte böyle doğdu. Cumhur İttifakı, Cumhuriyet\'in kuruluş felsefesinden besleniyor. Cumhur İttifakı, Türk milletinin haslet ve haysiyetinden feyzini alıyor. Cumhur İttifakı Türk ve Türkiye düşmanlarının korkulu rüyası olarak tarihimizin en stratejik ve isabetli kararlarından birisi olarak milli vicdanda cevap ve cevaz buluyor. İttifak yerine ihtilaf diyenler, imana dudak büküp ihanete el sallayanlar, cumhur yerine curcuna, cumhur yerine cümbüş, yükseklik yerine çukurluğu tercih edenler, elbette milli iradenin ne dediğini anlayamazlar, cumhurun ittifak ruhunun amaç ve kapsamını göremezler, görseler de hazmedemezler. Cumhur İttifakı bizzat cumhurun ta kendisidir, Cumhuriyet\'in kader çizgisidir. Zalimlere karşı \'ittifak\' diyoruz. Teröristlere karşı \'ittifak\' diyoruz. Hainlere karşı \'ittifak\' diyoruz. Küresel saldırı ve komplolara karşı ittifakla hareket ediyoruz. Kim ki, Cumhur İttifakı\'nı dinamitlemeye kalkışırsa, kim ki Cumhur İttifakı\'na vade biçip çürütmeye çalışırsa, biliniz ki, Türkiye\'nin mahvına hizmet eden saat ayarlı alçaktır. Cumhur İttifakı, millidir, yerlidir, cesurdur, dik duruşludur, sabırdır, akıldır, sorumluluktur. Bu kavramlara yabancılık çekenler ne ittifakı ne de cumhuru bilirler. Türkiye\'nin prangalarını sökecek kuvvet, engelleri birer birer yıkacak kudret cumhurun müttefiklik anlayışıdır.\"

\'BİR DAHA SÖYLÜYORUM; ADAYIMIZ ERDOĞAN\'DIR\'

24 Haziran\'da Cumhurbaşkanı adaylarının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu yineleyen Devlet Bahçeli, şöyle konuştu:

\"Bir kez daha diyorum ki, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'dır. Sayın Erdoğan kazanırsa \'dolar 10 lira olur\' diyen müstevlilerin uzman kisveli yorumcularına, inşallah Türk milleti 24 Haziran\'da kâbusu yaşatacaktır. Bu kervana, ne yazık ki CHP\'nin adayı İnce de eklenmiştir. İnce\'nin sözde Kürt sorununda hiçbir kırmızı çizgisi yokmuş. Önce vatan değil, önce adaletmiş. Kırmızı çizgisi olmayan bir gafilin Cumhurbaşkanı adayı olması bile züldür. Ama aynı gafil, terörle mücadelede adından takdirle bahsettiren şerefli bir Türk komutanının \'apoletlerini sökeceğim\' diyor. Nasılsa söküp takmaya alışmış. Kalbinde ve kafasında vatan mefhumu sönmüş esef ve endişe verici bu şahsın Cumhurbaşkanı olacağım iddiası da tam bir deli saçması, fecaat boyutta bir akıl tutulmasıdır. İnceden inceye gerçek niyet ve fikriyatını deşifre eden CHP\'linin işi bitmiş, pusulası şaşmış, dümeni kırılmıştır. PKK\'ya umut veren birisinin Cumhurbaşkanı olması mümkün değildir. FETÖ\'ye tek kelime laf etmeyen birisinin Cumhurbaşkanı olması ham hayaldir. Daha vahimi; İP\'in adayı, tıpkı CHP\'nin adayı gibi, PKK\'lı Demirtaş\'ın serbest bırakılmasını istiyor, sözde Kürt sorunu çerçevesinde İRA modeli öneriyor. Bunlarda ne ilkeli duruş var, ne ülke kaygısı. Bunlar da ne erdem kalmış, ne de siyasi ahlak ve adamlık. CHP, gayri milli çevrelerin ümit kapısıdır.\"

Bahçeli, \"Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz, ardından da TBMM\'de çok etkin, sayısal ve siyasal olarak güçlü bir MHP grubunun oluşmasını Allah\'ın izniyle başaracağız\" diyerek şöyle devam etti:

\"Soruyorum sizlere; başaracak mısınız? 24 Haziran\'a çok az süre kala gece gündüz çalışacak mısınız? MHP\'yi TBMM\'de zirveye çıkaracak mısınız? Cumhur İttifakı\'na destek olacak mısınız? İşte Bursa\'dan duyulan güçlü nefes, işte Milliyetçi Hareket Partisi\'ne gönül verenlerden duyulan güçlü ses, işte kabaran umut, işte parlayan milli ufuk. \'Allah hepinizden razı olsun\' diyorum. Hep var olun, hep sağ olun.\"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi\'nin gelecek yüzyılların teminatı olduğunu söyleyen Bahçeli, \"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, devlet çarkının pürüzsüz dönmesine, bürokratik oligarşinin kökünden bitmesine, kararların tesirli ve verimli şekilde alınmasına hizmet edecektir. Yeni sistemle birlikte kuvvetler ayrımı daha da netleşecek ve güçlenecektir. Yargı bağımsız ve tarafsız, yasama daha güçlü ve yürütmenin vesayetinden uzak, yürütme ise daha aktif ve seri hale gelecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türk milletinin irade ve istikbalidir\" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konuşmasını \"Ne mutlu Türk\'üm\" diyerek tamamladı.



