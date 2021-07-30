Bahçeli: Cumhur İttifakı camdan vazo değil ki çatlamaya müsait olsun

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı ile ilgili “Çatladı, çatlıyor” iddiası hakkında “İttifak, camdan vazo değil ki çatlamaya müsait olsun” dedi. ittifakın ne kadar süreceği ile ilgili ise, “Millet nereye ve ne zamana kadar devam etmesini istiyorsa o zamana kadar” diyen Bahçeli, aşı olmayanlara aşı çağrısında bulundu. Hükümetin salgın politikasını beğenen ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden Bahçeli, “Yapılan mücadeleler, verilen emekler saygıyı hak etmektedir. CHP’nin KOVİD’den siyasi rant umması başlı başına fecaattir, sefalettir. Tabipler Birliği ise salgına karşı değil, salgınla aynı mevizededir” diye konuştu.

Bahçeli, MHP’ye yakın Türkgün gazetesi Ankara Temsilcisi Kadir Yıldız’ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Koronavirüs salgını ile ilgili Bilim Kurulu’nun açıklamalarına kulak verilmesinin isteyen Bahçeli,

“Delta varyantından bahsediliyor. Benim çağrım şudur: Aşı olmayanlar mutlaka aşı olmalıdır. İnsan ve toplum sağlığı bakımından aşı yaptırmak mecburiyettir. Aşıyı geciktirmenin sağlık, sosyal ve toplumsal maliyeti çok yüksektir. Buna da hiç kimsenin hakkı yoktur. Çocuklarımızın tekrar yüz yüze eğitimine tedbirsizlik ve dikkatsizliklerle mani olmayalım” açıklamasını yaptı.

"Aşı olun; felaket tellalları artık ağızlarını kapatmalı"

“Aşı konusunda farklı görüşler, farklı iddialar var. İnsanların kafası karışıyor” diyen Bahçeli, “Bir defa ilgili ilgisiz herkes konuşuyor. Televizyonlarda nöbetleşe açıklamalar yapan sözde uzmanlar vatandaşlarımızı endişeye sürüklüyor. Bu yanlıştır.

Sağlık Bakanlığımız ne diyorsa, Bilim Kurulumuz neyi söylüyorsa ona uymakla sorumluyuz. Başka bir seçeneğimiz yok. Felaket tellalları artık ağızlarını kapatmalıdır” dedi.

"Tabipler Birliği salgınla aynı mevizede"

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Bahçeli, konuyla ilgili CHP ve Tabipler Birliği ile hakkında ise” CHP’nin KOVİD’den siyasi rant umması başlı başına fecaattir, sefalettir. Tabipler Birliği ise salgına karşı değil, salgınla aynı mevizededir” açıklamasını yaptı.

"İttifak camdan vazo değil ki"

MHP Genel Başkanı Bahçeli “Cumhur İttifakı üzerine gölge düşürmek isteyenler çok fazla. Çatladı, çatlıyor derken pek çok iddia gündeme geliyor. Siz ne diyorsunuz bunlara?” sorusuna şu yanıtı verdi:

"Camdan vazo değil ki çatlamaya müsait olsun.

Cumhur İttifakı tarihin, kültürün, medeniyet tasavvurunun geçmişten geleceğe buluşması, kucaklaşması, siyasi bir kararla taçlanmasıdır. Türkiye’nin Cumhur İttifakı’na ihtiyacı vardır. Bu gerçeği tartışmaya açmak bile abestir.

Bizim ittifakımızda şahsi çıkarlar değil milletin çıkarları esastır, ana eksendir. İkbal hesapları değil istikbal hedefimiz, istiklal haysiyetimiz ittifak irademizde belirleyicidir. Şunu bilhassa ifade etmeye mecburum ki, Cumhur İttifakı 15 Temmuz 2016’da FETÖ’nün teşebbüs ettiği hain darbe ve işgal hareketi sonrasında, ülkemizin maruz kaldığı çok çetin, çok cepheli saldırılara karşı yerli ve milli bir duruşun doğal sonucudur. Cumhur İttifakı’nda çatlak, kırık, sökük, defo arayanlar; 15 Temmuz’a tiyatro, kontrollü darbe diyen işbirlikçilerdir.

Biz sadece bir seçim ittifakı kurmadık. İttifakımız Türkiye’yi bölgesel güç ve lider ülke yapacak 2023 hedeflerini gerçekleştirmenin yanı sıra, İ’la-yı Kelimetullah uğruna asırlarca dünya barışının ve adaletinin teminatı, Türk-İslam aleminin ve bütün mazlum milletlerin yegane ümidi olan Türk milletini küresel bir güç haline getirecek, 2053 ve 2071 vizyonun alt yapısını adım adım kuracaktır.

Duruşu ve temeli sağlam olan her ittifak, onun bunu tahrikleriyle zedelenmez, rüyasında darı ambarı görenlere buradan ekmek çıkmaz."

“Cumhur ittifakı ne zaman kadar devam edecek?” sorusuna Bahçeli, “Millet nereye ve ne zamana kadar devam etmesini istiyorsa o zamana kadar. Bir vade biçmek doğru değil. Biz millet ne diyor ona bakarız. Cumhur İttifakı tarihin doğru yerinde, doğru şekilde, doğru zamanlamayla durmaktır. Bu duruş geleceği imar ve ihya edecektir. Bundan en küçük şüphem yoktur” şeklinde cevap verdi.