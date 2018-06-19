Bahçeli: Çatıları zillet olanlar hayal âleminde yaşıyorlar

Yaprak KOÇER- Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, \"Samsun\'dan sesleniyorum; zemheride yoğurt isteyen, cebinde inek taşır. Bu nedenle çatıları zillet olanlar hayal âleminde yaşıyorlar. Kökü ve kimliği bulanık olanlar, baltayla taşa vuruyorlar. Fikri ve zikri karışık olanlar, davetsiz gelenin döşeksiz oturacağını bilmiyorlar\" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran\'da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için ilk mitingini \'Çırpınırdı Karadeniz bakıp Türk\'ün bayrağına\' sloganıyla Samsun\'da düzenledi. Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlenen mitingde, Bahçeli\'nin konuşmasından önce saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Mitinge, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube üyeleri de katıldı.

\'BU TOPRAKLARDA TUTUNMANIN BEDELİNİ KANIMIZLA ÖDEDİK\'

Konuşmasında bağımsızlığın bir milletin namusu olduğunu belirten Devlet Bahçeli, \"Bayrak ise bir milletin bağımsızlık sembolüdür. Türk milleti tarihin hiçbir döneminde bağımsızlığına leke sürmedi, bayrağını düşürmedi. Dünden bugüne zaman oldu aç kaldık, bazen açıkta gezdik ama asla muhtaç olmadık. Nefsimize teslim olup, nesillerimizi teslim etmedik. Üç kuruşluk menfaatlere tarihi haklarımızı değişmedik. \'Gemisini kurtaran kaptandır\' demedik. Eyyamcı, neme lazımcı, çıkarcı olmadık. Bu topraklarda tutunmanın bir bedeli vardı, bunu kanımızla ödedik. Bir devlete, bir millete, bir bayrağa sahip olmanın şartları vardı, nitekim gereğini alnımızın akıyla, bileğimizin hakkıyla yerine getirdik. Yastığımız taştan, yorganımız topraktan da olsa vazgeçmeyiz bu vatandan, taviz vermeyin al bayraktan\" dedi.

\'ZEMHERİDE YOĞURT İSTEYEN CEBİNDE İNEK TAŞIR\'

Türk düşmanlarının el ele verip aynı hizaya girdiğini ifade eden Bahçeli, \"Türkiye\'ye diş bileyen çevrelerle aynı havzada buluşup, beraberce cephe alıyorlar. CHP, İP, HDP, PKK, FETÖ toplanmışlar, hep aynı kirli söylemi tekrarlıyorlar. Bunların birbirinden farkı yoktur. Bunlarda hayır yoktur. Gelecek yoktur asla umut yoktur. Biz \'Cumhur İttifakı\' diyoruz; yıkım koalisyonu Cumhuriyetin altını dinamitlemekle uğraşıyor. Biz \'bağımsızlık\' diyoruz; zillet ittifakı bağımlılığa ve tutsaklığa hizmet ediyor. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalacağını söylüyorlar. TBMM\'de çoğunluğu kazanacaklarını ileri sürüyorlar. Eski sisteme geri döneceklerini iddia ediyorlar. Atalarımız ne güzel de ifade etmiş; \'Olsa ile bulsayı ekmişler, yel ile yuf bitmiş\'. Yoktan da yonga çıkmazmış. Samsun\'dan sesleniyorum; zemheride yoğurt isteyen, cebinde inek taşır. Bu nedenle çatıları zillet olanlar hayal âleminde yaşıyorlar. Kökü ve kimliği bulanık olanlar baltayla taşa vuruyorlar. Fikri ve zikri karışık olanlar davetsiz gelenin döşeksiz oturacağını bilmiyorlar. Cumhurbaşkanı seçimi eğer ikinci tura kalırsa PKK kimi destekleyeceğini açıkladı. İçimizden devşirilmiş bazı isimler PKK\'nın dümenine nasıl tutunduklarını gösterdi. FETÖ; HDP, İP ve CHP lehine zaten faal şekilde çalıştığını çoktan beyan etti. Çam ağacından ağıl, el çocuğundan oğul, bunlardan da asla adam olmaz. Zillet ittifakından Türkiye Cumhurbaşkanı çıkmaz. Allah\'ın izniyle 24 Haziran\'da Türkiye Cumhuriyeti\'nin 13\'üncü cumhurbaşkanı ilk turda seçilecek, o isim de Recep Tayyip Erdoğan olacaktır\" ifadelederini kullandı.

Aklını milletten alan Cumhur İttifakı\'nın Türk milletinin özlemlerinden doğduğunu dile getiren Bahçeli şöyle devam etti:

\"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de milli bekamızın güvenceye alınma ihtiyacından ortaya çıktı. Soruyorum sizlere; zalimlere karşı bir miyiz, hainlere karşı beraber miyiz, FETÖ\'ye, PKK\'ya, bunların siyasetteki taşeronlarına karşı aynı safta mıyız? 15 Temmuz\'da vatan parçalanıyordu, tıpkı 1919\'da olduğu gibi. 15 Temmuz\'da bayrak soluyor, devlet çöküyordu, tıpkı 1919\'da yaşandığı gibi. Neredeyse Türkiye iç kargaşa ve çatışma ortamına sürükleniyordu. Bağımsızlığımız elimizden kayıp gidecekti. 19 Mayıs 1919\'dan öç alınacaktı. FETÖ, müstevlilerin yarım kalan emellerini tamamlamak için ateşe, silaha, bombaya sarılmıştı. Ederi bir dolar olan hainler TBMM\'yi bombaladılar. Cumhurbaşkanlığı yerleşkesine, MİT ve emniyet binalarına kurşun yağdırdılar. 251 vatan evladını şehit ettiler. 2 bin 194 vatan evladını yaraladılar. Hiç böyle bir durumla karşılaşmamıştık. Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne sızan küçük ve dar kadrolu bir ihanet çetesi acımasızca Türkiye\'ye saldırdı. Oluk oluk kan döktüler. Askeri kamuflaj içine saklanan alçaklar tarihi varlığımıza az daha kastediyorlardı. Bekamızı infaza kalkıştılar. Böylesi bir durum karşısında Türk milleti tepkisiz kalamazdı. Türk milliyetçileri sessiz ve hareketsiz duramazdı. İşgal teşebbüsüne karşı en sert duruşu gösterdik. Darbeci teröristlerin önünü kestik. Aziz milletimiz bir kez daha \'Ya istiklal ya ölüm\' dedi, FETÖ\'cüleri doğduğuna pişman etti. Zulüm püskürtüldü. İşgal denemesi, ihanet seli tersine çevrildi. Türk milleti mukaddesatına sahip çıktı. Samsun al bayrağını indirtmedi. 15 Temmuz\'dan sonra devletin ve milletin güvenliğini en üst düzeyde temin etmek mecburiyetti. Çünkü hainler durmayacaktı. Türkiye\'ye kefen biçen şerefsizler vazgeçmeyecekti. İşte bu gelişmeler karşısında Türk milletinin nefsi müdafaa gayretinden, egemenlik haklarını muhafaza gayesinden yeni bir hükümet sistemi tecelli etti.\"

Cumhur İttifakı\'nın milli aklın ürünü olduğunu belirten Bahçeli, \"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, bu aklın sonucudur. Cumhur İttifakı adaletin, ahlakın, sabrın, huzurun, sükûnetin, istikrarın, birliğin güvencesi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ise bu güvencenin hareket ve yönetim merkezidir\" dedi.

Terörizmle çok boyutlu süren mücadelenin başarısı için yeni hükümet sisteminin kurum ve kurallarıyla 24 Haziran\'dan sonra uygulamaya geçmesi gerektiğini kaydeden Bahçeli, şöyle dedi:

\"Menbiç’teki duruşumuz, Afrin\'deki cesaretimiz, El Bab\'daki tavrımız, Kandil\'deki azametimiz için Türkiye yol kazasına uğramamalı, 24 Haziran\'dan sonra daha güçlü bir şekilde yoluna devam etmelidir. Şimdi soruyorum; 24 Haziran\'a hazır mısınız? Sandığa gidecek misiniz? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi\'ne bir kez daha destek verecek misiniz? Cumhur İttifakı, millet aklı deyip, TBMM\'de güçlü MHP\'ye \'Evet\' diyecek misiniz? Sizlere güveniyorum, sizlere inanıyorum. Biliniz ki, varlığınız her zaman gücümüze güç katıyor. Cumhur İttifakı\'nın fedakârlığı, aziz milletimizin iradesiyle şekillenen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye\'ye inancın, milli vicdana sadakatin ifadesidir. Bu yüksek inanç ve sadakat, muazzam bir kudretten nasıl bir mücadele yöntemi çıkabileceğinin de eşi bulunmaz bir örneğini teşkil edecektir. Türkiye, 24 Haziran\'dan sonra rahat bir nefes alacaktır. Hainler sinecek, Türk düşmanları felç geçirecektir. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye\'nin yeniden inşası konusunda sorumluluk almaktan, üstüne düşeni yapmaktan bir an olsun tereddüt göstermeyecektir. Biz Türkiye için varız.\"



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