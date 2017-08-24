Bahçeli: Bu referandum Türkiye için gerekirse savaş sebebi sayılmalıdır (1) 

\"ABD YÜZLERCE TIR DOLUSU SİLAHI GİZLİ MÜTTEFİKİ PKK/YPG\'YE NOEL HEDİYESİ VERİR GİBİ CÖMERTÇE VERİYOR\"

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kuzey Irak\'taki referandum kararına ilişkin \"PKK\'ya karşı İran\'la ortak operasyon hazırlığı bize göre olumludur. Tahran yönetiminin Barzani\'nin korsan referanduma itirazı ayrıca kayda değerdir. Kandil dümdüz edilmeli. İhanet sökülüp atılmalı. hainlerin başına dünya yıkılmalıdır. Öldürücü vuruş derhal yapılmalıdır. Barzani\'nin, Türkmen kentlerini kapsamına alan referandum hazırlığının sonuna kadar karşısında yer alınmalıdır. Bilinmelidir ki muhtemel bu referandum, Kürdistan provasıdır. Bu referandum Türkmenlerin, Türkiye\'nin tamamen aleyhinedir. Bu referandum Türkiye için gerekirse savaş sebebi sayılmalıdır\" dedi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündemdeki konuları değerlendirmek üzere Genel Merkez\'de düzenlenen basın toplantısında konuştu. Bahçeli, \"Türkiye maalesef çapsız, çorak ve çürük tartışmalar ile boğulmakta açık ve örtülü çatışmalar ,ile meşgul edilmektedir. Kurgusu ustaca yapılmış bu meşguliyet gerçek sorunlar ile başa çıkabilecek irade ve isteği doğrudan sekteye uğratmakta demek ve enerji israfına neden olmaktadır. Şanlıurfa Siverek il ile Diyarbakır\'da Atatürk büstüne yapılan saldırılar Çanakkale Bayramiç\'te bir polis memurunun medyaya düşen ibretlik fotoğrafı İstanbul Maçka Parkı\'nda sahnelenen kıyafet temalı taciz yeni devlet kurulması ile ilgili safsatalar yörüngesi kaymış tartışmaların odağında yer lana konu başlıklarından sadece bir kısmıdır. Terör kan dökmeye devam ederken siyasete ve diplomasi kilitlenerek alarm vermektedir\" diye konuştu.

\"OYALANMAK ZAMANA OYNAMAK TÜRK MİLLETİNE HAKARETTİR\"

Bahçeli, \"Gelişmelerin tadı tuzu kaçmıştır. Arzu etmesek de istikrarsızlık zemin bulmakta, milletimiz umutsuzluğa, ufuksuzluğa mahkum edilmektedir. Bu bozgun ve bozuk gayretgeçliğe hiç kimsenin hele hele ülke yönetimini elinde tutan siyasi zihniyetin hiçbir hakkı yoktur. Her şey ortadadır. Çözüm bekleyen pek çok sorun yumağı dağ gibi karşımızda durmaktadır. Oyalanmak zamana oynamak Türk milletine hakarettir.

Kurtarılmayı bekleyen milli ekonomimizin toparlanıp güçlenmesi için hızla şekillenmelidir. Vakit kaybına tahammül kalmamıştır. Toplumsal hayat sarsak ve sancılıdır\" açıklamasında bulundu.

\"ABD YÜZLERCE TIR DOLUSU SİLAHI GİZLİ MÜTTEFİKİ PKK/YPG\'YE NOEL HEDİYESİ VERİR GİBİ CÖMERTÇE VERİYOR\"

Bahçeli, \"Türk milleti ile çok vahşi bir hesap görülüyor. ABD yüzlerce TIR dolusu silahı gizli müttefiki PKK/YPG\'ye Noel hediyesi verir gibi cömertçe veriyor. Türkiye\'nin etrafı dinamitlenmektedir. Türkiye\'nin hassasiyetleri kaşınmaktadır. Türklüğün soluk borusunun kesilmesi hususunda ittifak kurulmuştur. Suriye\'nin İdlib şehrine operasyon yapılmasıyla ilgili planlar Türkiye\'nin iyice köşeye sıkıştırılması emelidir. İran Genelkurmay Başkanı\'nın temasları ardından Rusya Genelkurmay Başkanı ziyareti dün de ABD Savunma Bakanı\'nın gelişi anlamlıdır\" ifadelerini kullandı.

\"BU REFERANDUM TÜRKİYE İÇİN GEREKİRSE SAVAŞ SEBEBİ SAYILMALIDIR\"

Kuzey Irak\'taki referandum kararına ilişkin Bahçeli, \"PKK\'ya karşı İran\'la ortak operasyon hazırlığı bize göre olumludur. Tahran yönetiminin Barzani\'nin korsan referanduma itirazı ayrıca kayda değerdir. Kandil dümdüz edilmeli. İhanet sökülüp atılmalı. hainlerin başına dünya yıkılmalıdır. Öldürücü vuruş derhal yapılmalıdır. Barzani\'nin, Türkmen kentlerini kapsamına alan referandum hazırlığının sonuna kadar karşısında yer alınmalıdır. Bilinmelidir ki muhtemel bu referandum, Kürdistan provasıdır. Bu referandum Türkmenlerin, Türkiye\'nin tamamen aleyhinedir. Bu referandum Türkiye için gerekirse savaş sebebi sayılmalıdır\" açıklamasında bulundu.