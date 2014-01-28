Bahçeli: Bozkurtlar Erdoğan'ın ensesinde

Esenyurt'ta seçim irtibat bürosunun açılışının MHP Genel Başkanı tarafından yapılmasının bir cevap olduğunun altını çizen Devlet Bahçeli, "Bunu başta Recep Tayyip Erdoğan ve o PKK denen alçaklar da unutmasın. Bozkurtlar Recep Tayyip Erdoğan'ın ensesinde" dedi.

Esenyurt MHP seçim irtibat bürosu açılışı sırasında meydana gelen olayda yaşamını yitiren MHP İstanbul İl Başkanlığı basın danışmanlarından Cengiz Yücel Akyıldız'ın cenaze törenine katılan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, akşam saatlerinde dün açılamayan seçim bürosunun açılışını yaptı.

Kurdele kesen Bahçeli, dünkü olaylarda yaralanan partililerle de bir süre sohbet etti. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı açılışta, kendisini bekleyen kalabalığa bir konuşma yapan Bahçeli, “30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri nedeniyle Esenyurt'ta MHP'nin seçim iletişim merkezinin açılış töreni için dün bir araya gelmiştiniz. Ancak bazı kendini bilmez kendileri bugünkü siyasi iktidardan cesaret alarak sağa sola saldıran bir güruh o sizin güzel demokratik hakkınızın kullanımınız sırasında adice, şerefsizce arkadan alçakça saldırmıştır. Bu saldırı karşısında davamızın çok değerli bir şahsiyeti, taş medresenin mensubu İstanbul teşkilatımızın basın işlerinden sorumlu değerli bir dava arkadaşımız hakkın rahmetine kavuşmuş, 5 ülküdaşım da yaralanmıştır. MHP olarak bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Mücadelemiz devam ediyor. Dün açılması gereken seçim bürosunu bugün, hakka yürümüş olan aziz dava arkadaşımızın toprağa verilişinden sonra yine siz değerli dava arkadaşlarımızla bugün açmış oluyoruz. Bugün şehidimizi toprağa verirken akşam ezanı okunuyordu. Rahmet yağıyordu. İnanıyorum ki inanan insanlar açısında bunun bir manası olsa gerek." dedi.

Dün saldırıya uğrayan yaralı kardeşlerini gördüğünü belirten Bahçeli, “Allaha şükürler olsun durumları gayet iyi. Bizimde gelişimizi bilerek, istirahat edeceği yerde burada bizi beklemişler. Esenyurt'taki dava arkadaşlarıma bu kararlı, azimli, inançlı davranışlarından dolayı teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

'Demokratik açılım bir zırva'

Bahçeli konuşmasına şöyle devam etti; "Ülkemiz 11 yıldan bu yana bu siyasi iktidar tarafından yönetilmektedir. Bu yönetim başarılı olamamıştır. Ülkemizin geleceğini aydınlatan icraatlar yapmaktan uzak kalmıştır. Önce ülkeyi 36'ya bölmek, bu 36 etnik unsur sanki varmış gibi birbirlerine düşman etmek, bin yıllık hukukumuzu, bin yıllık kardeşliğimizi ortadan kaldırabilecek toplumumuzun dokusunu bozacak yanlışlıklarla iktidara devam etmiştir. Demokratik açılım denilen bir zırvayla Türkiye'de insanlarımızı aldatmaya, Türkiye'nin üzerinde küresel güçlerin oyunlarına yalakalık yapma gibi tarihi hatayı da beraber işlemiştir. Türkiye'de önünüzde ki günler için siyasi hayatımızı yeniden şekillendirecek bir seçim sürecine de giriyoruz. Bu seçim sürecinin birinci aşaması mahalli idareler seçimleridir. İkinci aşaması Cumhurbaşkanlığı seçimidir. Üçüncü aşaması 2015 yılı 12 Haziran'ına kadar 25. Dönem milletvekilliği seçimleri, ile ülkenin yeniden bir yönetime kavuşmasının fırsatını bulduğu bir seçim süreci olacaktır.

Bugün bölünmenin eşiğine getirilmiş olan Türkiye'nin birlikte ve bir arada yaşama azmi ve Türkiye'nin bölgesinde güçlü, gelecek dönemlerde de lider bir ülke olma kararlılığı MHP'nin hedefidir. Bu kaos ve kriz ortamından, karmaşa ortamından, bir çatışma yaratmak suretiyle 11 yıllık iktidarın yolsuzluk ve rüşvet kirliliğini, pisliğinin üstünü örtmek için her türlü oyuna başvuruyorlar. Fakat sürgün de olsa savcı ve hakimlerin yerini değiştirseler, bunların kabahati o kadar büyük ki bir gün benden hesap sorarlar diye korkuyor, hesap sorulacak güne kadar Türkiye'yi bir kardeş kavgasının bir çatışmanın içerisine sürüklemek istiyorlar. O sebepten dolayı da zaman zaman milliyetçilikten bahsediyor. Zaman zaman idam edilmiş, cennet mekan ülküdaşlarımızdan bahsediyor. Zaman zaman gözyaşları döküyor. Nerede sarsılsa, nerede yalan söylese mutlaka gözünden yaş akıyor. Ama bütün bunlara rağmen bir tek siyasi hareketten korkuyor."

'Recep Tayyip Erdoğan'ın ensesindeyiz'

Medya denen, Türkiye'ye zehir saçan kuruluşları kullanarak ülkücü camiayı mutlaka ve mutlaka ya itibarsızlaştırmak ve ya ülkede zayıf konuma düşürmek veya bir çatışma ortamında yok etmek hırsıyla faaliyetlerine devam ettiklerini söyleyen Bahçeli "Çünkü bozkurtlar Recep Tayyip Erdoğan'ın ensesinde. Oslo'dan buraya gelen süreç içerisinde PKK unsurlarını aklınca kullanmak istiyor. Onları aldatarak kandırarak bin yıllık kardeşliği zedeleyerek onlara bir çatışma alanı yaratmak istiyor. Bu oyun hepimiz tarafından bilinmeli." şeklinde konuştu. Esenyurt'ta seçim irtibat bürosunun açılışının MHP Genel Başkanı tarafından yapılmasının bir cevap olduğunun altını çizen Bahçeli, "Bunu başta Recep Tayyip Erdoğan ve o PKK denen alçaklar da unutmasın." dedi.

'Ülkücüleri çatışmaya çekmek istediler'

"Esenyurt'ta bu kışkırtmayı yapan, burada birlikte yaşama azim ve kararlılığında olan insanlarımızı birbirine düşüren tahrik, kışkırtma, çatışma ortamına ülkücüleri çekmek istemişlerdir. MHP dünden bugüne kadar bu oyunu görüyor. Bu oyunu bozmak istiyor. Seçim döneminde de bu oyuna düşmemeye gayret gösteriyor. Öyleyse sokakta olmayacağız. Sokaklar karanlık. Sokaklar dipsiz. Sokaklarda kim kimdir bilinmez. Esenyurt'ta yaşayan her kardeşimizin yanına gideceksin, gel kardeşim çalıştırmak istemedikleri, dağıtmak istedikleri seçim büromuzda çayımızı için, sohbetimizi yapalım diyeceksiniz. Kavgadan uzak duracaksınız, çatışmadan uzak duracaksınız kışkırtırıcılardan uzak duracaksınız. Gidin sandığa aklınızda ne varsa sandıkta deneyin. Sağdan soldan tahriklerle bir başka yönlere çekilmeyin üç hilali sandığa vurun ki, Osmanlı tokatı yiyerek, geriye dönüp mehter marşının tersinden, yürüyüşünden iktidardan uzaklaşsın" dedi.