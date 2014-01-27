MHP'ye yapılan saldırıda 4 kişi gözaltına alındı

Esenyurt’ta Milliyetçi Hareket Partisi’nin dün açılışı yapılan seçim irtibat bürosuna düzenlenen silahlı saldırıda, basın danışmanı Cengiz Akyıldız kalbine isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Biri ağır olmak üzere 7 partili de yaralandı. Saldırıyla ilgili olarak 1'i çocuk 4 kişi gözaltına alındı.

Akyıldız bugün Bahçeli'nin de katılacağı ikindi vakti Fatih Camii’nde kılınacak cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak. Bahçeli saldırıyla ilgili olarak, "Teessürümüz ne kadar fazla olsa da, kayıplarımız ne denli ciğerimizi dağlasa da, tahriklere aldanmayacak, kışkırtmalara kapılmayacağız" dedi. Akyıldız'ın cenazesi sabah saatlerinde Adli Tıp morgundan alındı.

MHP Esenyurt İlçe Teşkilatı dün, Talatpaşa Mahallesi, Pazaryolu Caddesi’nde seçim irtibat bürosu açtı. Açılışa MHP Esenyurt İlçe Belediye Başkan Adayı Halit Özer’in yanı sıra MHP İstanbul Büyükşehir Adayı Rasim Acar da katıldı. Saldırı, Rasim Acar’ın ayrılacağı sırada meydana geldi. İddialara göre açılıştan önce partililerle bir grup arasında el hareketi yapıldı, tartışma çıktı. Ardından karşı taraf partililere önce taşla saldırdı ardından tabancayla ateş açtı. MHP İstanbul İl Başkanlığı’nın basın danışmanı, “Yusufiyeli Cengiz” olarak bilinen Cengiz Akyıldız kalbinden vuruldu. Yedi partili de yaralandı. Cengiz Akyıldız ve diğer yaralılar partililerce Esenyurt Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Durumu ağır olan ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilmek istenen Akyıldız’ın kalbi, hastanenin kapısında bekleyen ambulansta durdu. Kalbi yeniden çalıştırılan Akyıldız hastaneye geri taşındı ancak tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.