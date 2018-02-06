Bahçeli: Bizde geri adım olmaz

MHP lideri Devlet Bahçeli, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Afrin'e yönelik olarak düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında "Türkiye, ABD askerlerini hedef alır mı?" sorusunu yanıtladı. Bahçeli, "Hedef alıp almamasından önce Türkiye’nin almış olduğu kararlarla kat ettiği mesafelerden dönüş olmaz. Bu kadar. Geri adım olmaz bizde" dedi.

Bahçeli, 18 Mart’ta yapılacak olan 12’nci Olağan Büyük Kurultay için isim vermeden Meral Akşener’in liderliğindeki İyi Parti’ye “Hareketimizin tabii süzgeci, farklılıklarda ısrar edenleri bir sepete koydu, onu da bir hanımefendinin koluna taktı. Sepettekilerin partiye girmesi zor” mesajı verdi.

Bahçeli, Ankara’ya dönüşünde Aksaray’da verdiği molada şunları söyledi:

“(Yerelde ittifak) Şu anda gündemde yok. Partiler arasında bu manada bir görüşme isteği de henüz oluşmamış vaziyette. Şahsi kanaatimi sorarsanız, yerel yönetimde ittifak çok zorlama olur. Çünkü aslında var. Yani bir (parti) aday çıkardığı vakit o adayı seçtirebilmek için o ilçede kendine göre bir ittifak arayışına giriyor. Belediye meclis üyeliklerini paylaştırıyor. Aileleri, köylüleri, mahalleleri dikkate alıyor ve bir yapı oluşturuyor.

(Seçim barajında bir gelişme var mı?) Bize intikal eden bir şey yok. Bize geldikten sonra yetkili organlarımızda değerlendirilir, ittifak yapılabilecek partiler varsa onların yetkilileriyle görüşülür ve ondan sonra bir karara varılırsa, varılan karar nettir. ‘İttifakla ilgili şu kadar oy alınır’ demek geçmiş dönemlerdeki seçimlerde mutlak rakamların toplanmasına ilişkin bir değerlendirme olur. Onu da önemli bir veri kabul etmek doğru değil. Mesela şu eli sallıyorsunuz hiç ses yok. (İki elini birbirine vuruyor) İttifak olursa ses gelir.

Adalet yolda kaldı cesaret kavgaya gitti

(Kurultay süreci ve muhalifler) Bizde, hareketimizin tabii süzgeci yanlışlıkların hepsini ortadan kaldırdı. Farklılıklarda ısrar edenleri bir sepete koydu, onu da bir hanımefendinin koluna taktı, ‘Türkiye’yi gezin’ dedi. Geziyorlar onlar. Ama onları hareketlendiren, onlara salon tahsisi yapan, basın yoluyla destek verenler... Bunları dikkate aldığımız vakit en fazla uğraşan partilerden biri CHP olarak görüldü. Şimdi aynı şey CHP’de yaşanıyor. Kongremizin teması ‘Milli duruş, şühedaya vefa, millete beka’. CHP tema olarak adalet ve cesareti kullanmıştı. Adalet yolda kaldı, cesaret kavgaya kadar gitti.

Yarış dışındakiler sepetin içindeler

(MHP Kurultayında bir aday çıkabilir mi?) Kongredeki görevlendirmeler yarışlı olur yarışsız olur ama olur. Burada yarış şöyledir böyledir diye başka partilere özenerek ‘Herkes yarışıyor biz de yarışalım’ diye durup dururken bir yarışın içine girmeye gerek var mı? Olursa da bizim camiada zaten yarış dışı kalacak olanlar şimdi bir sepetin içinde bir yerdeler. Kalanların da hakkıdır. Kalanlar her şeye layıktır.

(Kapılar kimlere kapalı?) MHP üzerinde projelendirilmiş çalışmalarla, MHP’yi ortadan kaldırmaya yönelik faaliyetlere alet olan, sebep olan kişilerin geri dönüşü olmaz. Bu kesindir. Ancak onların aldatmış olduğu ama olaylar içinde gelişmeleri fark edip, MHP’ye gelenlere kapımız açıktır. Bu sebepten dolayı sepettekilerin partiye girmesi zor. Onların yerleri artık belli. Sepetle gidenlerin karşılığında cenabı Allah nasip etti. 1 milyona yakın vatandaş... Bunların içinde 18 ve üzerindeki yaşlardakiler siyaset yapmayı düşünürse gidenlerin beş katı geldi. O zaman beş katı üzerinde netice alacağız.”

Geri adım olmaz

(Afrin harekâtı) Türk ordusunun Afrin’e girmesi bütün dengeleri bozar, yeni bir denge kurar. O dengenin de sacayakları Suriye’nin toprak bütünlüğü, istikrarıdır. Afrin’in sonucu alınmalıdır.

(ABD askerleri hedef alınır mı?) Hedef alıp almamasından önce Türkiye’nin almış olduğu kararlarla kat ettiği mesafelerden dönüş olmaz. Bu kadar. Geri adım olmaz bizde.

(CHP’nin ÖSO tepkisi) Çok yadırgadığımı söyledim. Beyanları tasvip etmediğimiz görüşlerdir.

(CHP kurultayında yaşananlar) MHP’nin içerisindeki bazı olumsuz gelişmeleri aylarca konuşanlar şimdi yıllarca kendi aralarındaki tartışmayı konuşacaklardır. MHP ile uğraşanların unsurları, şimdi kendileri yaşamaya başladı.