Bahçeli: Berberoğlu ile ilgili fezleke Meclis'e geldiğinde dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oy kullanacağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplası sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Berberoğlu'yla ilgili şöyle konuştu:

"Yargıya saygımız var. Mahkemenin davayı yeniden görmesini de uygun buluyoruz. Ancak infazın durdurulmasına karşıyız. Enis Berberoğlu ile ilgili dokunulmazlığın kaldırılmasıyla alakalı fezleke komisyon ve genel kurula geldiğinde de MHP daha önceki tutum ve davranışına uygun olarak dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oy kullanacaktır."

TIKLAYIN - 14. Ağır Ceza Mahkemesi AYM'ye bu kez uydu; Berberoğlu'nun vekilliğini yeniden kazanmasının yolu açıldı

Ne olmuştu?

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, MİT TIR’larının görüntülerini Cumhuriyet Gazetesi’ne verdiği iddiasıyla Enis Berberoğlu’nu 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

Milletvekilliği düşürülen Berberoğlu’nun AYM’ye yaptığı bireysel başvurudan hak ihlali ve yeniden yargılama kararı çıktı.

Ancak İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi karara uymadı. Berberoğlu’nun avukatları üst mahkemeden de benzer karar çıkınca Anayasa Mahkemesi’ne ikinci kez bireysel başvuruda bulundu.

Anayasa Mahkemesi, kararının uygulanmamasının da ayrı bir hak ihlali oluşturduğuna karar verdi.

AYM "yeniden yargılama işlemlerine başlanmasına, mahkumiyet hükmünün infazının durdurulmasına, hükümlü statüsünün sona erdirilmesine, yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesine" hükmetti. AYM, 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bunu yerine getirmekle yükümlü olduğunu vurguladı.

İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi, de Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına karar verdi. Mahkemenin 'yargılanmasının durdurulması' ve 'kesinleşmiş hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılması' kararı da Berberoğlu'nun yeniden vekil olmasının yolunu açtı.