14. Ağır Ceza Mahkemesi AYM'ye bu kez uydu; Berberoğlu'nun vekilliğini yeniden kazanmasının yolu açıldı

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İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi, eski CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına karar verdi. Mahkemenin 'yargılanmasının durdurulması' ve 'kesinleşmiş hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılması' kararı da Berberoğlu'nun yeniden vekil olmasının yolunu açtı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlaline hükmettiği Enis Berberoğlu kararına uyulmasına yönünde mütalaasının ardından, daha önce AYM kararına uymayan 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Enis Berberoğlu hakkında AYM kararı doğrultusunda yeniden yargılamanın kabulünü, verilmiş mahkumiyet hükmüne ilişkin infaz işlemlerinin durdurulmasını, sanığın hükümlü statüsü sona erdirilerek hakkında yapılacak yargılamada durma kararı verilmesini ve TBMM'den dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke düzenlenmesi istenmesini talep etti.

Cumhuriyet Başsavcılığının bu mütalaasından gözler 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin vereceği karara çevrildi.

14. Ağır Ceza Mahkemesi, Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesi'nce verilen yeniden yargılama talebinin kabulüne ve infazın durdurulmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca daha önce Berberoğlu hakkında verilen kesinleşmiş hapis cezasının bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına da hükmetti.



Mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararında belirttiği Berberoğlu'nun seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edilmiş olması ve yargılama sürecinde yeniden milletvekili olması gerekçesiyle Berberoğlu hakkında yasama dokunulmazlığı kaldırılıncaya kadar yargılamanın durdurulması kararını verdi.

Ne olmuştu?

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, MİT TIR’larının görüntülerini Cumhuriyet Gazetesi’ne verdiği iddiasıyla Enis Berberoğlu’nu 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

Milletvekilliği düşürülen Berberoğlu’nun AYM’ye yaptığı bireysel başvurudan hak ihlali ve yeniden yargılama kararı çıktı.

Ancak İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi karara uymadı. Berberoğlu’nun avukatları üst mahkemeden de benzer karar çıkınca Anayasa Mahkemesi’ne ikinci kez bireysel başvuruda bulundu.

Anayasa Mahkemesi, kararının uygulanmamasının da ayrı bir hak ihlali oluşturduğuna karar verdi.

AYM "yeniden yargılama işlemlerine başlanmasına, mahkumiyet hükmünün infazının durdurulmasına, hükümlü statüsünün sona erdirilmesine, yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesine" hükmetti. AYM, 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bunu yerine getirmekle yükümlü olduğunu vurguladı.