Bahçeli: Anayasa çalışmalarında pürüz yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilerin, anayasa değişiklik teklifi ile ilgili "Pürüzler giderildi mi" sorusuna, "Pürüz yok zaten" yanıtını verdi.

Bahçeli, TBMM Genel Kurulunda 2017 Yılı Bütçesi görüşmeleri sırasında verilen arada muhalefet kulisinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım ile bugünkü görüşmenin detaylarını soran basın mensuplarına, Yıldırım'ın ziyarete geldiğini ve beraber birer çay içtiklerini söyledi.

"Anayasa değişiklik teklifiyle ilgili pürüzler giderildi mi" sorusuna Bahçeli, "Pürüz yok zaten" karşılığını verdi. Bahçeli, anayasa değişiklik teklifinin bu hafta Meclise gelmesini bekleyebilir miyiz sorusuna da "Onlar bilir onu. Bilemiyorum onların alanı, bizim değil." dedi.

Bahçeli, bu hafta bir daha bir araya gelinip gelinmeyeceği ve "Başbakan Binali Yıldırım'ın Pürüzler var onlar aşılacak" sözleri üzerine ise "Düşünülmüyor. Anayasa metni yazılırken bir virgül ve noktanın dahi anlamı vardır. Bunlar üzerindedir herhalde." ifadesini kullandı.