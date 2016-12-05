Başbakan: Bahçeli'ye çay içmeye gittim, bu hafta bitmeden anayasa değişikliği teklifini Meclis'e sunacağız

Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te devam eden bütçe görüşmeleri sırasında sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Rusya ziyareti öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Yıldırım, görüşmeye ilişkin olarak, "Sayın Bahçeli ile beraber çay içtik, biraz sohbet ettik ve ayrıldım. Vardığımız mutabakat çerçevesinde her iki partiden de arkadaşlarımız gerekli çalışmaları gerçekleştiriyorlar. İnşallah Rusya dönüşü bir mani olmazsa anayasa değişikliği teklifini Meclis'e sunacağız" dedi.

Bahçeli, daha sonra yaptığı bir açıklama ile "Anayasa çalışmalarında pürüz yok" dedi.

Yıldırım ile Bahçeli, son olarak yeni anayasa görüşmeleri kapsamında bir araya gelmişti. Genel itibarıyla yeni anayasa konusunda mutabık kaldıklarını beyan eden liderler, ufak pürüzlerin kaldığını bildirmişti. Bugün TBMM'de bir araya gelen iki lider, 20 dakikalık kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Başbakan Yıldırım'ın görüşmeye ilişkin olarak yaptığı açıklama şöyle:

"Sayın Bahçeli’ye çay içmeye gittim. Gittim beraber çay içtik, biraz sohbet ettik ondan sonra ayrıldık. Bu konuları daha önce konuştuk arkadaşlar, vardığımız mutabakat çerçevesinde her iki partiden de arkadaşlarımız verilen genel başkanların talimatlarını yönlendirmelerine uygun olarak detayları teknik çalışmaları gerçekleştiriyorlar. Kamuoyu ile bugüne kadar paylaştığımız bu anayasa teklifiyle ilgili ne söylediysek aynen adım adım gerçekleşiyor. İnşallah Rusya dönüşü mani olmazsa bu hafta bitmeden teklifimizi gazi Meclis’imize sunmuş olacağız."