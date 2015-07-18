Bahçeli: AKP'yi arzulayacağımıza, millet iradesini arzularız

MHP Genel Başkanı koalisyon ve erken seçim ihtimallerini değerlendirdi. ikinci tur koaliyon görüşmelerinde hükümetin kurulacağına inanmak gerektiğini belirten Bahçeli, "Azınlık hükümetine niye destek verelim? Destek verirsek Sadece AKP'yi arzularız demektir. Onu arzulayacağımıza millet iradesini arzularız" dedi.

Radikal'de yer alan habere göre, erken seçim kararı halkın vereceğini söyleyen Bahçeli, "Milletimiz,7 Haziran seçimlerini denemiştir. 80 milletvekiliyle temsil yetkisini vermiştir. Ama herkes MHP'den bahsetmiştir, MHP'siz bu iş olmaz demiştir. Erken seçimde milletimiz bunlara değil, milletimiz MHP'ye ihtiyaç var, MHP'yi iktidara getireceğiz diyecektir" diye konuştu.

Bahçeli, koalisyon kurulması durumunda MHP'nin ana muhalefet görevini üstlenerek, "bugünkü çözümcü iktidarın uygulamalarını denetlemek ve onların ülkemizin geleceğiyle ilgili tehlike ve tehdit arz eden durumları uyarmak" görevini üstlenmek istediklerini ifade etti.

CumhurbaşkanıTayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe görüşmelerini inkar ettiğini ve bunun doğru olmadığını söyleyen Devlet Bahçeli, "Sarayın en küçük konularına kadar eğilen Adalet ve Kalkınma Partisi'ni takip eden, her gün konuşan Cumhurbaşkanı'nın Dolmabahçe'deki görüşmelerden haberinin olmaması mümkün değildir" dedi.