T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bahçeli: AKP'nin teklifi bütün anayasa değişikliğini kapsıyor, metinde 'cumhurbaşkanı' geçiyor

"Bazı maddelere öncelik verilmesinde karara varılmıştır"

15 Kasım 2016 14:27

AKP'nin yeni anayasa ile ilgili kendilerine sunduğu taslak metne ilişkin olarak, "Taslak bütün anayasa değişikliğini kapsamaktadır. Ancak bazı maddelere öncelik verilmesinde karara varılmıştır" dedi. Teklif taslağında 'başkan' mı yoksa 'cumhurbaşkanı' mı ifadesinin kullanıldığı sorusuna "Metinde 'cumhurbaşkanı' ifadesi var" yanıtını veren Bahçeli, "Sayın Başbakan'la CHP liderinin bir araya gelip değerlendirmelerde bulunması ülkemiz için hayırlı olur. Konuşmakta yarar var" diye konuştu. 

Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli şunları söyledi: 

* Her şeyi yerinde ve zamanında konuşmak gerekiyor. Sayın Başbakan'la görüşmelerimiz makul ve mantıklı gelmiştir. Kendi düşünceleri doğrultusunda hazırladıkları anayasa metnini MHP'ye bırakmıştır. Mehmet Parsak ve arkadaşlarının incelemesine göndererek, gözden geçirmeyi ve MHP düşüncelerini AKP'ye ulaştırmayı hedeflemektedir. 

* Bütün anayasa değişikliğini kapsamaktadır. Ancak bazı maddelere öncelik verilmesinde karara varılmıştır. AKP bir komisyon kurmak istiyorsa, biz de Mehmet Parsak Beyi görevlendiririz. 

* Metinde "cumhurbaşkanı" yazıyor. 

* Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Bey, AKP ile görüşmeye çağrıda bulundular. Karşılıklı kutuplaşma yerine Sayın Başbakan'la CHP liderinin bir araya gelip değerlendirmelerde bulunması ülkemiz için hayırlı olur. Konuşmakta yarar var. 

ETİKETLER

Devlet Bahçelianayasataslakmetinde cumhurbaşkanı varbaşkanlıktartışma

İlgili Haberler

AKP, anayasa taslak metnini MHP'ye iletti

2 parti ortak komisyon kuracak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24