Bahçeli: AKP'nin teklifi bütün anayasa değişikliğini kapsıyor, metinde 'cumhurbaşkanı' geçiyor

AKP'nin yeni anayasa ile ilgili kendilerine sunduğu taslak metne ilişkin olarak, "Taslak bütün anayasa değişikliğini kapsamaktadır. Ancak bazı maddelere öncelik verilmesinde karara varılmıştır" dedi. Teklif taslağında 'başkan' mı yoksa 'cumhurbaşkanı' mı ifadesinin kullanıldığı sorusuna "Metinde 'cumhurbaşkanı' ifadesi var" yanıtını veren Bahçeli, "Sayın Başbakan'la CHP liderinin bir araya gelip değerlendirmelerde bulunması ülkemiz için hayırlı olur. Konuşmakta yarar var" diye konuştu.

Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli şunları söyledi:

* Her şeyi yerinde ve zamanında konuşmak gerekiyor. Sayın Başbakan'la görüşmelerimiz makul ve mantıklı gelmiştir. Kendi düşünceleri doğrultusunda hazırladıkları anayasa metnini MHP'ye bırakmıştır. Mehmet Parsak ve arkadaşlarının incelemesine göndererek, gözden geçirmeyi ve MHP düşüncelerini AKP'ye ulaştırmayı hedeflemektedir.

* Bütün anayasa değişikliğini kapsamaktadır. Ancak bazı maddelere öncelik verilmesinde karara varılmıştır. AKP bir komisyon kurmak istiyorsa, biz de Mehmet Parsak Beyi görevlendiririz.

* Metinde "cumhurbaşkanı" yazıyor.

* Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Bey, AKP ile görüşmeye çağrıda bulundular. Karşılıklı kutuplaşma yerine Sayın Başbakan'la CHP liderinin bir araya gelip değerlendirmelerde bulunması ülkemiz için hayırlı olur. Konuşmakta yarar var.