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AKP, anayasa taslak metnini MHP'ye iletti

2 parti ortak komisyon kuracak

15 Kasım 2016 13:33

AKP'nin anayasa değişikliğiyle ilgili hazırladığı taslak metin MHP'ye iletildi. İki partinin 2 ya da 3'er üye vermesiyle oluşturulacak komisyon taslak üzerinde çalışma yapacak. Nihai kararı, süreci başlatan liderler verecek.

Anayasa değişikliğiyle ilgili süreç, Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki görüşmeden sonra hızlanmıştı. Görüşme sonrasında MHP lideri, ilk değerlendirmesini sosyal medyadan yapmıştı.

Bahçeli, ''Henüz somut bir siyasi mutabakat sağlanmamış olsa da önümüzdeki sürecin Türkiye'deki fiili dayatmayı çözeceği ümidindeyim" demişti.

İki partinin 2 ya da 3'er üye vermesiyle bir komisyon oluşturulacak. Taslak üzerinde çalışma yapılacak.

Komisyonun çalışması tamamlandığında iki lider yeniden bir araya gelecek. Taslağın teklife dönüşmesi için nihai karar verilecek.

MHP, Cumhurbaşkanı'nın yetki ve sorumluluğu arasında paralellik olmasını istiyor. AKP'nin 2012 teklifinde, başkana tanınan yetkilerin sınırlandırılması, sorumluluğunun belirgin hale getirilmesi de MHP açısından önemli.

MHP'nin üstünde durduğu noktalardan biri de tüm bu yetki kullanımının, siyasi sorumluluğun yanı sıra hukuki yaptırım da içermesi yönünde.

 

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