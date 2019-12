-BAHÇELİ AK PARTİ'YE YÜKLENDİ ANKARA (A.A) - 01.06.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Seçim öncesinde MHP'yle siyasi bölücüleri karşı karşıya getirmek ve bir kaos ortamı oluşturmak için olağanüstü gayret sarf edilmektedir'' dedi. Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin, 12 Haziran Milletvekili Genel Seçimi öncesinde; çok gergin ve her türlü provokasyona açık bir ortamda adeta can çekiştiğini savundu. ''Ülkemizin değişik yörelerinde meydana gelen son derece tehlikeli, düşündürücü ve endişe verici olaylar tahammül edilemez bir sınıra dayanmış bulunmaktadır'' ifadesini kullanan Bahçeli, şunları kaydetti: ''Gerisinde AKP'nin olduğu anlaşılan alçakça tertipler artık bardağı taşırma noktasına kadar getirmiş, sinirler ve sabırlar ciddi düzeyde gerilmiştir. Önümüzdeki seçimlerde iktidarı kaybedeceğini anlayan ve bir daha tek başına hükümet olamayacağını gören Başbakan Erdoğan kontrolünü, ferasetini ve sağduyusunu bütünüyle kaybetmiştir. Fren ve ayar mekanizmalarını yitiren AKP hükümeti, siyasal fayda sağlayabileceğini ümit ettiği her çirkin yola tevessül etmeye başlamıştır. Aziz milletimiz, çıkışı olmayan alacakaranlık bir ortama hükümet eliyle sürüklenmeye çalışılmaktadır.'' Bu kapsamda, Türk milletinin MHP'ye dönük artan ilgi ve desteğinin AK Parti'nin ''kâbusu haline geldiğini ve dengesinin kaybolmasına neden olduğunu'' savunan Bahçeli, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: ''Bundan böyle, Başbakan Erdoğan ve partisinin iftiraları, asılsız suçlamaları ve yalanları partimizi daha çok hedef alabilecektir. Nitekim MHP'ye yönelik kirli bir saldırının adım adım ve bir strateji dâhilinde ilerletildiği anlaşılmaktadır. Karanlık odakların komplosundan sonuç almayacağını anlayan AKP hükümeti, mesnetsiz ve sanal suç oluşturmak marifetiyle partimizin artan millet desteğini geri çekmeye ve itibarını zedelemeye pervasızca cüret etmiştir. Başbakan Erdoğan'ın tedirginlik ve korku yaratmaya dayalı siyasal yaklaşımının icrası, ne yazık ki AKP güdümlü devlet güçleri tarafından yerine getirilmektedir. İlave olarak partimizin fütursuzca ve ahlaksızca kavgaya çekilmeye çalışıldığı, yükselen toplumsal ve siyasal tansiyonun müsebbibi gibi sunulmaya uğraşıldığı görülmektedir. Seçim öncesinde MHP'yle siyasi bölücüleri karşı karşıya getirmek ve bir kaos ortamı oluşturmak için olağanüstü gayret sarf edilmektedir. Ülkemizi yaşanmaz hale getiren bölücü unsurları ülkücü hareketin üzerine kışkırtan ve etnik temelli bir husumet oluşturarak bundan siyasal rant elde etmeyi hesap eden adice bir plan AKP hükümetinin yönetimi altında hızla mesafe almaktadır.''