Bahçeli: 63 boş insan Başbakan tarafından istismar edilmektedir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun bugünkü akil insanlarla yaptığı toplantıyı "Akil insanlar toplantısı hiçbir sonuç vermemiştir. 63 boş insan yine meşgul olmak, oyalanmak için sayın Başbakan tarafından istismar edilmektedir. Daha önce Recep Tayyip Erdoğan da aynı yerde aynı toplantıyı yapıyordu. Şimdi de sayın Davutoğlu aynı yerde aynı toplantıyı yapıyor. Bir sonuç vereceği yok" sözleriyle değerlendirdi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, MHP’nin Antalya’daki Belediye Başkanları 2014 Toplantısı’nın kapanışını gerçekleştiren Genel Başkan Devlet Bahçeli, saat 10.40 sıralarında toplantının yapılacağı salona geldi. Toplantının basına kapalı olduğu yönünde bilgi verilmeyen gazeteciler ise kameralarını ve mikrofonlarını hazırladı. Haber ajansları ve bazı televizyon kanallarının kürsüdeki mikrofonlarını fark eden Bahçeli, eliyle de işaret ederek "Bunlar ne? Kaldırın bunları" diyerek görevlilere talimat verdi. Bunun üzerine toplantının başında kısa bir görüntü alan gazeteciler, toplantının basına kapalı olduğu söylenerek salondan çıkarıldı.

Plakalar ‘DB’ serisi

17 Ekim cuma akşamı başlayan ve bugün sona erecek MHP Belediye Başkanları 2014 Toplantısı’na genel merkez üst düzey yöneticileri, büyükşehir, il, ilçe olmak üzere 165 MHP’li belediye başkanı katıldı. Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin katılımıyla devam eden toplantıda MHP üst düzey yöneticilerinin makam araçlarının plakaları da dikkat çekti. 15’in üzerindeki aracın 06 ile başlayan plakalarının Devlet Bahçeli’nin isminin baş harfleri ’DB’ serisinden oluştuğu görüldü. Devlet Bahçeli’ye dünkü Alanya gezisinde de ’DB’ plakalı araçlar eşlik etmişti.

Kemer’de spor salonu açtı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya’daki Belediye Başkanları 2014 Toplantısı’nın ardından Kemer İlçesi’nde Göynük Atatürk Kapalı Spor Salonu açılış törenine katıldı. Kemer Belediye Başkanı MHP’li Mustafa Gül ve ilçe halkı tarafından karşılanan Bahçeli’ye, MHP Genel Merkezi üst düzey yöneticileri de eşlik etti.

Devlet Bahçeli’nin açılışını yaptığı spor salonunda konuşmalar için kurulan sahnede ise şiddetli rüzgar nedeniyle ilginç anlar yaşandı. Bahçeli konuştuğu sırada sahnenin rüzgardan düşmemesi için ardında 6 kişi sahneyi tutarak korudu. Açılışı yapan Devlet Bahçeli, ülkenin önemli sıkıtılar içerisinde olduğunu belirterek şunları söyledi:



"Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere büyükşehirlerimizde de beklemediğimiz olaylarla karşı karşıyayız. Okullar yakılıyor, kaymakamlık ve emniyet binaları basılıyor, muhtelif tahribatlar yapılıyor, bayraklar indiriliyor, Atatürk büstleri yerlerde süründürülüyor ve Türkiye’de bir anarşizm, ayaklanma ve Türkiye’yi her yönüyle geriye götürebilecek davranışlar haince sergileniyor. Bunun böyle devam etmemesi gerekir. Devletin bütün imkanlarının bugünkü siyasi iktidar tarafından kullanılarak, hiç kimseye ödün vermeden, kararlı bir şekilde bu eylemlerde bulunanların kökünün kazınması lazımdır. Bu dönemde 42 ölüm olayı olmuştur, emniyet mensubu, silahlı kuvvetlerimizin değerli mensubu kardeşlerimiz şehit olmuştur."

‘İstanbul’u yakmanın ne manası var?’

Hala birtakım ülke dışındaki amaçlar doğrultusunda Türkiye’yi istismar ederek eylemleri sürdürmek isteyenler olduğunu belirten Bahçeli konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunlarda cesaret varsa, bunların gözü- gönlü Suriye topraklarındaysa, oralarda bir bağımsız devletçik kurma hevesinde olanlara destek vermeyi düşünüyorlarsa, İstanbul’u yakmanın ne manası var? Garibin yuvasını yıkmanın ne manası var? Kendinize güveniniz varsa gidin IŞİD’le mi boğuşacaksınız, kiminle boğuşacaksanız boğuşun. Ama Türkiye’yi rahat bırakın. O sebepten olayları çok iyi kavramanızı ve olaylar karşısında çok duyarlı, sabırlı olmanızı istiyorum. Antalya ve ilçeleri Türkiye için çok özenle korunması gereken bir yurt parçasıdır. Buraya doğudan, batıdan, kuzeyden, güneyden çocuğunun rızkı için gelen binlerce vatandaşımız vardır. Hepsi burada güven ve huzur içerisinde yaşamalıdır. Burada tahriklere kapılmamanız, kardeş kavgasına zemin hazırlayacak çatışmalardan uzak durmalıyız."

Akil insanlar için: 63 boş insan

Açılış sonrası Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül’ü makamında ziyaret eden Devlet Bahçeli, gazetecilerin sorusu üzerine Başbakan Davutoğlu’nun bugünkü akil insanlarla yaptığı toplantıyı şöyle değerlendirdi:

"Akil insanlar toplantısı hiçbir sonuç vermemiştir. 63 boş insan yine meşgul olmak, oyalanmak için sayın Başbakan tarafından istismar edilmektedir. Daha önce Recep Tayyip Erdoğan da aynı yerde aynı toplantıyı yapıyordu. Şimdi de sayın Davutoğlu aynı yerde aynı toplantıyı yapıyor. Bir sonuç vereceği yok. Bunlar oyalama taktikleridir. Türkiye’nin bunlara harcayacağı bir zamanı yok, bunlara da ihtiyacı yok."



Bahçeli, erken seçime ilişkin soruya da "Erken seçim yasal yönden meclisin alacağı bir kararla her zaman mümkündür. MHP olarak ister erken, ister zamanında olsun seçime hazırız" dedi.