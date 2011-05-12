-BAHÇELİ: "TÜRKİYE BÖLÜNMENİN EŞİĞİNE GETİRİLMEKTEDİR" KIRKLARELİ (A.A) - 12.05.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Türkiye zor şartlar altındadır. Bölünmenin eşiğine getirilmektedir'' dedi. Bahçeli, partisince Kırklareli'deki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin olumsuzluklar altındaki bir yönetimle 9. yılını tamamladığını, bu gidişatı sorgulamak gerektiğini ve bu yanlışı ortadan kaldırmanın zamanının geldiğini belirtti. Bugün ülkemizin en önemli sorunlarından bir tanesinin beka sorunu olduğunu ifade eden Bahçeli, ''Türkiye zor şartlar altındadır. Bölünmenin eşiğine getirilmektedir. Türkiye'de bölücü terör azgınlaşmış, emniyet güçlerini hedef alan bir uygulamaya geçmiş ve Türkiye'nin her tarafında ayaklanma provaları yapılıyor. Hakkari, Şemdinli, Şırnak, Silopi kaynıyor, ama aynı zamanda İstanbul'un sokakları molotof kokteylleri ile arabalar, mağazalar yanıyor ve İstanbul yaşanamaz bir şehir haline geliyor. Sonrada birileri, bağımsız milletvekillerinin Yüksek Seçim Kurulu tarafından hukuken yanlışlıkları ortaya konulunca Türkiye'yi aleve çeviriyor, harekete geçiriyor ve Türkiye'yi Ortadoğu ülkelerine benzer bir şekilde Tunus veya Mısır olmakla tehdit ediyor'' diye konuştu. -ANKETLER TARAFLI- Televizyonlarda yapılan anketlerin yanlı olduğunu belirten Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bugün Sayın Başbakanın hiç üzerinde durmadığı televizyonda program yapan besleme köşe yazarlarıyla, sözde aydınlardan hiç duymadığınız bir gerçeği milletimiz yaşıyor. Nedir bu gerçek? Sözde bazı kuruluşlar var, adına 'kamu araştırma kuruluşları' deniyor. Bunlar, özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakın bir tarihte arzu üzerine sürekli araştırmalar yapıyor. Araştırma sonuçları basın ve televizyonda iki üç gün tartışılıyor. Milletimizin beyninin yıkanmasını sebep olacak bir propaganda alet ediliyor. Deniyor ki, pazar günü seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? 'Büyük bir çoğunluk, (yüzde 40 ve yukarısı olarak Adalet ve Kalkınma Partisi ne oy veririm, vereceğiz) diyorlar, diyor.' Yani yüzde 40'ın üzerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidar olacağı işaret ediliyor. Kara propaganda yapılıyor.'' -TÜRKİYE'DE İŞSİZLİK- Türkiye'de 6 milyona yakın işsizin bulunduğunu, bunların yüzde 22'sini genç işsizlerin oluşturduğunu belirten Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti: ''Özellikle üniversiteyi bitirmiş, annesi ve babasının fedakarlığıyla eğitimini tamamlamış ziraat mühendisi, kimya mühendisi, öğretmen olmuş, mezuniyetinin üzerinden yıllar geçmiş genç kardeşim işsiz. Bazısı üniversite imtihanlarını kazanamadığı için liseden sonra 'bir iş bulabilir miyim' demiş, o da bulamamış. Askere 'gideyim geleyim' demiş, yine iş yok. Bazıları var, iş bulma umudunu kaybetmiş. İş arıyor bulamıyor. Artık 'ben bu ülkede iş bulamam' diyor. Gündelik işlere koşuyor. Sabahçı kahvelerinde bekliyor, 'birisi gelse beni bir işe götürse de bir yevmiyelik iş yapsam eve bir ekmek götürsem' diyor. Her 4 kişiden birisi bu ülkede işsiz, ama 18 milyon vatandaşımız da yoksulluk sınırının altında. Bunların içerisinde 12 buçuk milyonu açlık sınırının altında. Bir yanda işsizlik, bir yanda yoksulluk, ne oluyor göç başlıyor. Bu göçler büyük şehirlere yığılıyor. Bu şehirlere kazanmak için gidenler karanlık dehlizlerde kayboluyor. Kimisi tinerci oluyor. Kimisi çocuk yaşta yaralama, gasp gibi suça iştirak ediyor. Cezaevine düşüyor. Kimisi cinayete kurban oluyor. Kimisi birçok kötülüklere alışkanlıklara gidiyor. Kimisi de şans yüzüne gülüyor, bir yakını aracılığıyla iş buluyor. Türkiye'de işsizlik aldı başını gidiyor. Böyle bir Türkiye yaşanamaz Türkiye'dir. Böyle bir Türkiye, AKP'nin zenginleriyle mutlu bir Türkiye olarak tanımlanamaz.'' -İKTİDARDAN KURTULMANIN ZAMANI- AK Parti iktidarından kurtulmanın zamanının geldiğini ifade eden Bahçeli, ''Onun için bu iktidardan kurtulmanın zamanı gelmiştir. Bu iktidarın üçüncü dönemi olmamalıdır. Adalet ve Kalkınma Partisi eğer üçüncü dönemde ısrar ediyorsa, size sunacağı büyük hizmetleri olduğundan değil, korku ve ateş bacayı sarmış. Recep Tayyip Erdoğan geceleri uykusuz, panik içerisinde. Çünkü üçüncü defa iktidar olamadığı takdirde bu defa gideceği yeri biliyor. Neresi.. Yüce Divan. Çünkü bozkurdun nefesi ensesinde dolaşıyor. Vatandaşı öfkeyle, azarlayarak 'acaba bir yol bulur tekrar iktidar olabilir miyim' diyor. Ama umduğu olamayacak'' diye konuştu. İktidara geldiklerinde yapacaklarını da anlatan Bahçeli, ''İktidara talibiz. Milliyetçi Hareketliler, Türkiye sevdalılarıdır. Bu milleti hep karşılıksız sevmiştir. Yine sizi ölümüne seviyoruz, ama size hizmet edebilmek için de desteğinize ihtiyacımız var. 12 Haziran'da da bu desteği verecek misiniz? Bu vatanseverleri Ankara'ya gönderecek misiniz? Allah hepinizden razı olsun'' sözleriyle konuşmasını tamamladı.