-BAHÇELİ: "DARBE HEVESLİLERİ TEMİZLENMELİ" ANKARA (A.A) - 06.08.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''MHP her şeye rağmen, Türk ordusunu kuşatan yoğun psikolojik operasyonun belirleyiciliği altında yapılan YAŞ toplantılarının neticelenmesini ve meydana gelen devlet krizinin alevlenmeden söndürülmesini olumlu bir gelişme olarak görmektedir'' dedi. Bahçeli, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantılarında alınan kararlarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, açıklamasında, YAŞ'ta alınan kararların 4 Ağustos 2011 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsattı. Açıklamasında, ''Bir önceki Genelkurmay Başkanı ve 3 kuvvet komutanının zamansız bir şekilde emekliliklerini istemeleri devlet krizine yol açmış ve ülkemizi alacakaranlık bir ortama sürüklemiştir. Ancak bu tehlike ve gerilim düzeyi yüksek hadisenin neden olduğu devlet krizi nihayetinde aşılmış ve sonuçları çok ağır olacak bir sürecin eşiğinden dönülmüştür'' diyen Bahçeli, ''MHP her şeye rağmen, Türk ordusunu kuşatan yoğun psikolojik operasyonun belirleyiciliği altında yapılan YAŞ toplantılarının neticelenmesini ve meydana gelen devlet krizinin alevlenmeden söndürülmesini olumlu bir gelişme olarak görmektedir'' ifadelerini kullandı. Bahçeli, ''Darbe iddialarını konu alan yargı süreçlerinin acilen sonuçlandırılarak, darbe heveslisi kim varsa TSK'dan temizlenmesi sağlanmalı ve Türk ordusu tartışmaların içinden süratle çıkarılmalıdır'' dedi.