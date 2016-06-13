Bahçeli: 19 Haziran dayatması darbe girişimidir!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisindeki kurultay tartışmalarına ilişkin, "19 Haziran dayatması kaos sevicilik ve darabe girişimidir, yanan ateşe benzin dökmektir ve Milliyetçi Hareket Partisi 19 Haziran'a katılmayacaktır" dedi.

Partisinin İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen geleneksel iftar programına katılan Bahçeli, "partisinin büyük bir oyunun yeni perdesiyle karşı karşıya olduğunu" savundu.

Komşu coğrafyalarda yeni bir düzen kurulup, Türkiye'nin açık açık sistem ve rejim değişikliğine zorlanırken, partisine oynanan oyunun senaristlerinin okyanus ötesinde olduğunu belirten Bahçeli, oyuncuların bazılarının da içlerinde olduğunu kaydetti.

Bahçeli, partilerine karşı oynanan oyunların başrolünde her zaman 'paralel yapı'nın olduğunu iddia ederek, "Bize karşı oynanan son oyun, 7 Haziran seçimlerinin hemen ardından açıkça sahnelendi. Partimiz, yüzde 60’lık PKK bloğunun içinde gösterilmek istendi. Şahsıma bir ucu Kandil’de, diğer ucu İmralı’da bulunan Başbakanlık teklif edildi. Geri planda, ana muhalefet partisi liderine bu aklı veren ise yine paralel yapılanmadır ve gerçekler bugün daha da netleşmiştir" diye konuştu.

Bahçeli, parti içindeki kurultay tartışmalarına değinerek, şöyle devam etti:

"7 Haziran ve 1 Kasım seçim kampanya döneminde mahallelerinde bile dolaşmaktan aciz kalmış malum isimler, birden bire illeri gezmeye, telefonlarla değerli dava arkadaşlarımı aramaya koyuldular. Türkiye'nin en hassas döneminde, PKK'nın şehirlerimize konuşlandığı, canlı bombaların ölüm ve nefret saçtığı bir zaman aralığında MHP’nin susturulması ve içine hapsedilmesi konusunda tembihlenmiş zevat gün geçtikçe daha da hareketlendi. Değişim düdüğü çalındı. 'Böyle gitmeyeceği' söylendi. İktidar olmadığımız, olamayacağımız hayasızca dillendirildi. Sonuçta, 15 Ocak 2016 tarihinde, şahsımın hastanede olduğu bir dönemde, toplanan 543 imza partimize getirildi."

"Abbas yolcu dediler"

Ardından yaşanan süreci hatırlatan Bahçeli, bu kişilerin "değişim" kisvesiyle oynanan oyuna gönüllü şekilde figüran olduklarını iddia ederek, "Paralele uyduluk ve kölelik yaptılar. Bu dönemde, ' Abbas yolcu' dediler. 'Tarzan zorda' dediler. 'Başparalelci' dediler. Şu felakete bakınız ki, PKK değişim istedi. DHKP-C 'değişim olsun' dedi. Eski tüfekler, çeyrek porsiyon aydınlar, yarım uzman adamlar, paralel kalemşor ve kaçaklar 'değişim' diye tutturdular. Pensilvanya değişim şefliğine, eski kıratçılar değişim havariliğine, Washington değişim mühendisliğine, AKP ise değişimin yedek kulübesine 'tamam' dediler. Neredeyse ölülerini bile yerlerinden kaldırıp ille de değişim olsun dedirtecek noktaya geldiler" şeklinde konuştu.

"19 Haziran kaos seviciliktir"

Bahçeli, kurultay meselesini kökten bitirmek için tarihi bir karar alıp, 10 Temmuz 2016 Pazar, Ankara Arena Spor Salonunda 6’ncı Olağanüstü Büyük Kurultayı toplamaya karar verdiklerini anımsattı.

Çağrı Heyeti'nin buna rağmen kurultay için19 Haziran’ı belirlediğini hatırlatan Bahçeli, şunları kaydetti:

"19 Haziran dayatması kaos seviciliktir, yanan ateşe benzin dökmektir ve Milliyetçi Hareket Partisi 19 Haziran'a katılmayacaktır. Kaldı ki 19 Haziran'daki kurultaya ben ve arkadaşlarım katılmayacağımıza göre bahsi geçen korsan kurultay nasıl yapılacaktır?

Yapılırsa geçersiz ve kanunsuz olmayacak mıdır Milliyetçi Hareket Partisi’ni sonuçsuz kör dövüşüne mahkûm etmeye kimin ne hakkı vardır Bayramın hemen ertesinde, yani 10 Temmuz’da, 6’ncı Olağanüstü Büyük Kurultayımızı Ankara’da dava ve kardeşlik ruhuyla yapmaya her birinizi, her dava arkadaşımı davet ediyorum. Sizleri korsana değil, ülkücü karar ve iradenin şölenine bekliyorum."

"Oyunu bozacağız"

Bahçeli, karşılarında ciddi bir oyun oynandığını anlatarak, bu itibarla, 10 Temmuz’da bu oyunu bozacaklarını savundu. Oyun bozmada "usta" olduklarını kaydeden Bahçeli, şunları aktardı:

"Biz oyuncuların maskesini indirmede tecrübeliyiz. Yine indireceğiz. Dün Merhum Başbuğumuza oyun tezgahlayanlar, yaşarken bırakınız yanında olmayı, siyaseten karşı cephesinde yer alanlar, bugün çıkmışlar değişim olsun demektedir. Bunlara müsaade etmeyeceğiz. Hiçbir dava arkadaşım bu vebale ortak olmayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi'ni mutlaka temizleyeceğiz. Arınıp, kendimize geleceğiz. Oyunu bozacağız, Türkiye'ye sahip çıkacağız. Oyunu bozacağız, Türklüğün mukadderatını ezdirmeyeceğiz. Oyunu bozacağız, AKP’nin bileğini büküp, sarayın siyasi kumpaslarını alt üst edeceğiz. Oyunu bozacak Milliyetçi Hareket’i engellemek isteyenleri bozguna uğratacağız. Sizler, ihtiyaç olan her an da ortaya çıktınız ve bayrağı yükselttiniz. Bu kudret, inanç, yürek ve şuur hepinizde var. Yeter ki inanın. Yeter ki doğrulun. Korkacak, çekinecek, ürkecek hiçbir şeyimiz yoktur. Tarafımız doğru, alnımız pak, yönümüz haktır. 47 yılın doğruları bugün de rehberimizdir. Bizim, Yüreğimizde Allah inancı, arkamızda şehitlerin hatırası, önümüzde milletimiz, gönlümüzde vatan sevgisi, yanımızda dava arkadaşlarımız vardır."