Bahçeden 2 portakal alan işçiler 20 gündür gözaltında

İstanbul Kocamustafapaşa'da boş sandıkları bir evin bahçesindeki ağaçtan iki portakal alan iki Türkmen işçi, ev sahibinin şikâyetçi olması üzerine gözaltına alındı. İşçiler, 20 gündür idari gözetim altında tutuluyor. Türkmen işçilerin avukatı Agit Arslan, "İdari gözetim olduğu için bir yıla kadar uzayabilir. Duruşma yapılmıyor yabancı oldukları için" dedi.

Evrensel’den Eylem Nazlıer‘in haberine göre Alişer Jabbarov ve Bahtiyar Jorayev 22 Aralık 2018’de akşam üzeri İstanbul Kocamustafapaşa’daki ağaçtan portakal almaları üzerine evin sahibi şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Türkmen işçilerden Alişer Jabbarov verdiği ifadede 10 yıldır Türkiye’de yaşadığını belirterek şunları söyledi: “Kocamustafapaşa’da bulunan otoparkta hafta sonları çalışmaktayım. Akrabam olan Bahtiyar Jorayev de hafta sonları gelip çalışmaktadır. 22 Aralık 2018 günü saat 18.00 sıralarında evimize ait halıları, yağmur yağdığı için çatıdan almaya, çatıya çıkmıştık. Bahtiyar portakal ağacından birkaç tane portakal almak için çatıdan ağaca geçti. Ben de çatıda halıları topluyordum. Evin boş olduğunu kimse tarafından kullanılmadığını, kimsenin yaşamadığını sanıyordum. Biz hırsızlık amacıyla çatıya çıkmadık. Kömürlüğe de hiç girmedik. Bahtiyar sadece çatıdan ağaca, sonra da ağaçtan çatıya geçti. Kesinlikle bahçeye bile inmedik. İkamet sahibinden de özür diledik. Suçlamaları kabul etmiyorum.”

Ev sahibi: Biri portakal çaldı, diğeri gözcülük yaptı

Şikayetçi olan Abdullah T. de ifadesinde, “Bu şahıslardan bir tanesi portakal ağacımdan portakalları çaldı, diğer şahıs da gözcülük yaptı. Daha sonra polislerle birlikte olay yerine giderek şahısları gösterdim. Ağaçta bulunan şahıs Bahtiyar Jorayev, çatıda bulunan şahıs ise Ali Jabborov isimli şahıstır. Ayrıca bahçemin içerisinde bulunan kapısı olmayan kömürlüğün de dağınık olduğunu gördüm, çalınan bir şey yoktur. Ancak kömürlüğüm dağılmış ve kurcalanmıştır, kömürlüğe giren şahısları görmedim. İzinsiz olarak bahçeme giren ve portakallarımı çalanlardan şikayetçiyim” dedi.

Avukat: Yabancı oldukları için duruşma yapılmıyor

Konuyla ilgili bilgi almak için aradığımız Türkmen işçilerin Avukatı Agit Arslan, yabancı uyruklu oldukları için idari gözetim uygulandığını söyledi. Arslan, “İdari gözetim olduğu için bir yıla kadar uzayabilir. Duruşma yapılmıyor yabancı oldukları için. İstanbul Sulh Ceza’da 3 defa dava açtık. İdari gözetim kararı yok diye üçü de reddedildi. Polis, Göç İdaresine idari gözetimi vermiyor. Dolayısıyla bir keyfilik söz konusu. Bir 20 gündür keyfi tutumla idari gözetimdeler. Çanakkale’ye gönderildikleri için tekrar dava açacağız umarım bu sefer bırakılırlar” bilgisini verdi.