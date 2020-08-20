T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Bahçede Yaz Festivali başlıyor

Festival, 25 Ağustos - 10 Eylül tarihleri arasında Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras’ta düzenlenecek

20 Ağustos 2020 10:35

Bahçede Yaz Festivali bu yıl, 25 Ağustos ve 10 Eylül tarihleri arasında Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras’ta düzenlenecek.

Festivalde, Dede Efendi için Kamran İnce’nin "Beethoven 250 & Dede Efendi" festivaline özel bestelediği ‘‘Dede Remix”in dünya prömiyeri de yapılacak.

Konserlerin programı şöyle:

25 Ağustos: Can Çakmur Piyano Resitali

27 Ağustos: Márton Borsányi (clavsen), İklim Tamkan (klavsen), Senem Demircioğlu (mezzo soprano) ve Mehmet Gökhan Bağcı (çello)

29 Ağustos: Baroque Ensemble Transylvania

31 Ağustos: Gagik Makichyan ve Natalia Sokolovskaya Viyolonsel Piyano Resitali

2 Eylül: Münip Utandı ve Türk Sazları Topluluğu, 3. Selim'den Münir Nurettin'e

3 Eylül: The Barock M Ensemble

8 Eylül: İzmir Barok, Rönesans’tan Barok Döneme Yolculuk

10 Eylül: Olgu Kızılay (keman) Dorukhan Doruk (viyolonsel) ve Jerfi Aji (piyano), Archduke Dede Remix

Biletler Biletix üzerinden satışa sunuldu.

ETİKETLER

Bahçede Yaz FestivaliDede EfendiBeethovenSakıp Sabancı Müzesiklasik müzik
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24