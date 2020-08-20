Bahçede Yaz Festivali başlıyor

Bahçede Yaz Festivali bu yıl, 25 Ağustos ve 10 Eylül tarihleri arasında Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras’ta düzenlenecek.
Festivalde, Dede Efendi için Kamran İnce’nin "Beethoven 250 & Dede Efendi" festivaline özel bestelediği ‘‘Dede Remix”in dünya prömiyeri de yapılacak.
Konserlerin programı şöyle:
25 Ağustos: Can Çakmur Piyano Resitali
27 Ağustos: Márton Borsányi (clavsen), İklim Tamkan (klavsen), Senem Demircioğlu (mezzo soprano) ve Mehmet Gökhan Bağcı (çello)
29 Ağustos: Baroque Ensemble Transylvania
31 Ağustos: Gagik Makichyan ve Natalia Sokolovskaya Viyolonsel Piyano Resitali
2 Eylül: Münip Utandı ve Türk Sazları Topluluğu, 3. Selim'den Münir Nurettin'e
3 Eylül: The Barock M Ensemble
8 Eylül: İzmir Barok, Rönesans’tan Barok Döneme Yolculuk
10 Eylül: Olgu Kızılay (keman) Dorukhan Doruk (viyolonsel) ve Jerfi Aji (piyano), Archduke Dede Remix
Biletler Biletix üzerinden satışa sunuldu.