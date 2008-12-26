Bahçe Doktoru

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Soru:

Şehir merkezinde, güneşten çok gölgenin hâkim olduğu bahçemde, sardunya, gül, domates ve biber fidelerimin yapraklarını yiyen bir zararlı var. Bu zararlı nedir? Nasıl başa çıkabilirim? Ayrıca, sardunya gibi bitkilerim, çiçek vermeden boylanıyor. Sağlıklı büyümeleri ve çiçeklenmeleri için ne yapmalıyım?

İskender Targaç / İstanbul



Cevap:

Genelde sonbaharın nemli dönemlerinde, kabuklu ve kabuksuz sümüklü böcekler, çiçeklerin yapraklarını yer. Bunu önlemek için, piyasadaki salyangoz ilaçlarını kullanabilirsiniz.



Az güneş alan bölgelerde, bitkilerin büyümelerini sağlayan gibberillic asidi daha fazla salgılanır, bu da fazla boylanma yapar. Etkin maddesi Paclobutrazol olan kimyasalı kullanabilirseniz, hem bitkinin büyümesini engeller hem de çiçeklenmeyi artırabilirsiniz.



S:Soğanlı bitkilerin soğanlarını diktim. Açmaları için bekliyorum. Seneye de açmaları için ne yapmalıyım? Sanırım bu bitkiler tek yıllık değil.

Ali Adalı / İstanbul

C:Soğanlı bitkiler tek yıllık değildir. Fakat çiçeklenmeden sonra soğanları bölünerek çoğaldığı için, bir sonraki seneye çiçek kaliteleri azalır. Toprak yüzeyi tamamen kuruduktan sonra soğanları sökün ve iri olanları seçip, kükürtle ilaçlayın. Serin bir yerde saklayıp, seneye tekrar kullanabilirsiniz.



S:Yedi yaşındaki nar ağacım büyümüyor. Ne yapabilirim?

Deniz Şen / İstanbul

C:Eğer narınız, süs narı ya da bodur nar değilse kök sisteminde problem var demektir. Kök sistemini zenginleştirmelisiniz. Mycorriza denilen kök mantarlarını kullanabilirsiniz. Ayrıca narınızın bulunduğu yerin toprak yapısı da önemlidir. Toprağınız aşırı sıkışmış olabilir. Bunu önlemek için toprağınıza delikler açıp, havalandırın ve bitkinin gübrelemesini, bu deliklerden yapın.



S:Açelyalarımı cam kenarına ve sabah güneşi alan bir yere yerleştirdim. Haftada 1-2 kez de suluyorum. Ancak çiçekleri soldu ve yaprakları döküldü. Ne yapmalıyım?

Kamil Biroğlu / İstanbul



C:Bitki evin içinde yeteri kadar hava alamayınca, bu tür sorunlar meydana gelir. Ayrıca, kapalı ortamda hastalık oluşması riski de daha fazladır. Hem kök ilaçlaması, hem de yapraktan ilaçlama yapmanız gerekiyor. Kök bölgesi için Maxim XL, yapraklar için de Quadris isimli ilacı, 25 gün arayla kullanmalısınız. Ayrıca kök bölgesine Mycorriza denilen kök mantarlarını ekebilirsiniz.



S:Açelyalar ne zaman dikilir ve ne zaman çiçek verir? Bu çiçeği Ankara’da yetiştirebilir miyim?

Zeynep Tan / Ankara

C:Açelyalarınızı dondurmadığınız sürece Ankara’da yetiştirebilirsiniz. Ancak Ankara’nın şebeke suyu çok kötü olduğu için içme suyuyla sulayın. Erken baharda, donlar geçtikten sonra dikebilirsiniz. Çiçeklenmesi genelde nisandadır.



S:Meyve ağaçlarına kışın nasıl bir bakım yapabilirim? Selin Demir / İzmir

C:Meyve ağaçları genelde, bordo bulamacı denilen bakırlı ilaçlarla ilaçlanır. Bu ilaçlama iki kez yapılır. Birincisi budamadan sonra, ikincisi de tomurcukları kabardığı zaman. Ayrıca, sıcaklığın beş derecenin altına düşmediği dönemlerde, kışlık yağ denilen ilaçla da ilaçlama yapabilirsiniz. Bu ilaçlamanın amacı, ağacın gövdesinde bulunan böcek yumurtalarını öldürmektir.



S:Küçük bir sebze bahçem var. Biberlerim sağlıklı görünmüyor. Diri ve lezzetli değiller. Nedeni ne olabilir?

Pınar Yılmaz / İstanbul

C:Eğer sorun bu sonbaharda ortaya çıktıysa biberler soğuktan dolayı sertleşir ve tatlarını kaybeder. Ancak sorun yaz döneminde ortaya çıkıyorsa topraktaki organik madde ve potasyum miktarını artırabilirsiniz.



S:Tohumundan yetiştirdiğim manolyamın yaprak uçları kahverengileşiyor. Nedeni ne olabilir? Birkaç fidemse kurudu. Demir takviyesine ihtiyaç varsa bu kadar küçük bitkide hangi oranda ve nasıl kullanmalıyım? Kışın içeri almalı mıyım?

Aygül Hararlı / İstanbul



C:Kışın içeri almanıza gerek yok. Yaprak uçlarının kahverengileşmesinin iki sebebi var. Birincisi potasyum eksikliği, ikincisi de sulama suyu ya da topraktaki tuz oranının fazlalığı. Öncelikle manolyanızı içme suyuyla sulayın. Böylece sudan gelebilecek tuzları engellersiniz. Eğer tuzlu olan topraksa içme suyu kullandığınızda, tuz seviyesi azalacaktı r. Bitkiniz küçük olduğu için, gübreleri düşük dozlarda tutun.



Ev Bahçe Dergisi