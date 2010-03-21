T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Baharda çocuk hastalıkları arttı

Bursa'da, ilkbaharın kendisini hissettirmeyle birlikte çocuklarda bronşit, sinüzit, bronşiolit gibi rahatsızlıkların arttığı bildirildi.

21 Mart 2010 02:00

T24 - Bursa'da, ilkbahar mevsiminin kendisini hissettirmeye başlamasıyla birlikte çocuklarda bronşit, bronşiolit, sinüzit ve orta kulak iltihabı gibi rahatsızlıkların arttığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Bursa'daki Dörtçelik Çocuk Hastanesi, son haftalarda en yoğun dönemlerinden birini yaşıyor. Hafta içinde polikliniklere, mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında ise acil servisine getirilen birçok çocuk, yüksek ateş ve üst solunum enfeksiyonu teşhisiyle tedavi ediliyor.
 
Hastanenin Başhekimi Uzman Dr. İsmail Özcan, kış aylarının bitmesi ve bahara girilmesiyle birlikte bazı çocuk hastalıklarının rutin olarak artabildiğini söyledi.

Kış aylarında gribal enfeksiyonlara yol açan virüslerin, bazı dönemlerde vücutta kalabildiğini belirten Özcan, bu virüslerin, vücut direncini düşürdüğü çocuklarda bazı hastalıklara neden olabildiğini anlattı.

'Her öksürükte antibiyotik kullanmayın'

Özcan, bu dönemde ailelerin yaptığı en büyük hatanın, bir öksürükte çocuğuna antibiyotik vermesi olduğuna dikkati çekerek, "Her burun akıntısı, öksürük ya da hapşırmada çocuğa antibiyotik veriliyor. Hekime danışmadan verilen antibiyotik, mikrobun direnç sağlamasına ve zamanla hastalıkla mücadelenin daha zor yapılmasına yol açıyor" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Türkiye hukuku AİHM kararını yok sayıyor; Osman Kavala AKP iktidarının...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24