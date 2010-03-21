Baharda çocuk hastalıkları arttı

T24 - Bursa'da, ilkbahar mevsiminin kendisini hissettirmeye başlamasıyla birlikte çocuklarda bronşit, bronşiolit, sinüzit ve orta kulak iltihabı gibi rahatsızlıkların arttığı bildirildi.



Alınan bilgiye göre, Bursa'daki Dörtçelik Çocuk Hastanesi, son haftalarda en yoğun dönemlerinden birini yaşıyor. Hafta içinde polikliniklere, mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında ise acil servisine getirilen birçok çocuk, yüksek ateş ve üst solunum enfeksiyonu teşhisiyle tedavi ediliyor.



Hastanenin Başhekimi Uzman Dr. İsmail Özcan, kış aylarının bitmesi ve bahara girilmesiyle birlikte bazı çocuk hastalıklarının rutin olarak artabildiğini söyledi.



Kış aylarında gribal enfeksiyonlara yol açan virüslerin, bazı dönemlerde vücutta kalabildiğini belirten Özcan, bu virüslerin, vücut direncini düşürdüğü çocuklarda bazı hastalıklara neden olabildiğini anlattı.



'Her öksürükte antibiyotik kullanmayın'



Özcan, bu dönemde ailelerin yaptığı en büyük hatanın, bir öksürükte çocuğuna antibiyotik vermesi olduğuna dikkati çekerek, "Her burun akıntısı, öksürük ya da hapşırmada çocuğa antibiyotik veriliyor. Hekime danışmadan verilen antibiyotik, mikrobun direnç sağlamasına ve zamanla hastalıkla mücadelenin daha zor yapılmasına yol açıyor" dedi.