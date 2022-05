Bahar turnesinde piyanist Alexander Romanovsky’yi ağırlayacak olan Tekfen Filarmoni, bilet gelirini Ukrayna’daki çocuklara yollayacak

Tekfen Filarmoni 23, 24 ve 26 Mart tarihlerinde İzmir, Ankara ve İstanbul’da vereceği konserlerin gelirlerini Ukrayna’daki çocuklara yardım için UNICEF Ukrayna Acil Durum Fonu'na aktarma kararı aldı. Tekfen Filarmoni bahar turnesinde, Ukraynalı piyanist Alexander Romanovsky’yi ağırlayacak, olağanüstü bir icracı olarak bahsedilen Romanovsky, Rahmaninov’un 2 No’lu Piyano Konçertosu’nu seslendirecek.

Tekfen’in kurucu ortaklarından Nihat Gökyiğit tarafından kurulan Tekfen Filarmoni, bahar turnesi hazırlıkları sırasında Ukrayna’da artan şiddet ve hızla büyüyen insani kriz nedeniyle, kuruluş misyonu doğrultusunda, bilet gelirlerini UNICEF Ukrayna Acil Durum Fonu'na aktaracağını açıkladı. Konser biletleri satışa çıktı. İzmir ve Ankara konserlerinin biletleri Biletinial, İstanbul konserinin biletleri ise Passo üzerinden satın alınabiliyor.

Tekfen Filarmoni 23 Mart Çarşamba günü İzmir Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde, 24 Mart Perşembe günü Ankara CSO Ada Ankara’da ve 26 Mart Cumartesi günü İstanbul Zorlu PSM Ana Salon’da birer konser verecek. Tekfen Filarmoni daimî şefi Aziz Shokhakimov’un yönetiminde gerçekleşecek konserlerde Sergey Prokofyev’in Romeo ve Jülyet Süitleri’nden seçkiler ve Sergey Rahmaninov’un 2 No'lu Do minör Piyano Konçertosu seslendirilecek. Müzik eleştirmenleri tarafından olağanüstü tekniğinin yanı sıra, yorumunun derinliğiyle de beğenilen Alexander Romanovsky, Rahmaninov’un 2 No’lu Piyano Konçertosu’nu icra edecek.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Tekfen Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Dori Kiss Kalafat şunları söyledi:

“Tekfen Filarmoni, Tekfen'in Kurucu Onursal Başkanı olan Nihat Gökyiğit'in vizyonuyla, bundan tam 30 yıl evvel barışa hizmet etmek amacıyla kurulmuştu. Bu amaçla kurulan bir sanat kurumunun, bugünkü savaşa karşı bir duruş sergilemesi ve elinden geldiği ölçüde somut bir eylemde bulunması gerektiğini düşünüyorum. Bir dünya çatı örgütü olan UNICEF aracılığıyla, Ukrayna’daki çocuklara yardım eli uzatacağız. Tesadüfe bakın ki, konserde seslendireceğimiz eserler iki büyük Rus besteci olan Rahmaninov ve Prokofyev’e aitken, solistimiz ise müthiş bir piyanist olan Ukraynalı Alexander Romanovksy. Kısaca ‘savaşma, müzik yap diyoruz’, çünkü tüm insanlığın anladığı tek ortak dil müziktir, müzik evrenseldir.”

UNICEF Türkiye Milli Komitesi Genel Müdürü İnci Haseki ise şöyle konuştu:

“Ukrayna’daki çocukların bugün barışa ihtiyacı var. Geçtiğimiz sekiz yıldır süren çatışmalar, temas hattının her iki tarafındaki çocuklara derin ve kalıcı zararlar verdi. Artan şiddet nedeniyle ülkedeki 7,5 milyon çocuğun durumu her dakika kötüye gidiyor. Sadece 7 gün içinde 500 bin çocuk evlerini terk etmek zorunda kaldı. Çocukların ve ailelerin acil insani yardıma ihtiyacı her saat dramatik bir şekilde tırmanıyor. UNICEF krizin başladığı günden beri, Ukrayna ve komşu ülkelerde çalışıyor; ortaklarıyla birlikte çatışmalardan etkilenen bölgelere güvenli su taşıyor, sağlık, hijyen ve acil durum eğitim malzemeleri ulaştırıyor, ihtiyaç sahibi çocuklara ve ailelere psikososyal destek sağlıyor ve acil yardım için belediyelerle birlikte çalışıyor. Konseri izleyecek herkes Tekfen Vakfı’nın aracılığıyla Ukrayna’daki çocuklara acil insani yardım ulaştırılmasını destekleyecek. Tekfen Vakfı’na ve dinleyicilere bu destek için şimdiden çok teşekkür ederiz.”

Alexander Romanovsky kimdir?

1984 yılında Ukrayna’da doğan Alexander Romanovsky, Imola Piyano Akademisi’nde 15 yıl süreyle Leonid Margarius’un öğrencisi olduktan sonra, çalışmalarını Londra Kraliyet Müzik Koleji’nde Dmitry Alexeev’in yanında sürdürdü. 17 yaşında Busoni Yarışması’nın birincisi olarak kısa sürede müzik dünyasının yükselen yıldızları arasında olan Romanovsky dünyanın en saygın konser salonlarında, Vladimir Spivakov, Valery Gergiev, Michael Pletnev, Vladimir Fedoseyev gibi şeflerin yönetiminde dünyanın önde gelen orkestralarıyla konserler vermektedir.

New York Times Gazetesi Romanovsky’i “Çok özel bir piyanist, tonları mükemmel yakalayan, olağanüstü bir icracı olmanın ötesinde, aynı zamanda son derece duyarlı ve çaldığı eserleri berrak kılabilen bir yorumcu” olarak yorumlamıştır.

Geçtiğimiz yaz, pandemi sırasında “Piyano B” adını verdiği bir projeyi hayata geçiren Romanovsky, karavanıyla gittiği İtalya’nın 40’tan fazla kent meydanında Chopin ve Rahmaninov’un eserlerini seslendirdiği bir dizi açık hava resitali verdi. Alexander Romanovsky’nin Decca ile kaydettiği ve eleştirmenlerden tam not alan albüm çalışmaları arasında Beethoven: Diabelli Varyasyonları; Brahms/Schumann, Rahmaninov: Etudes-Tableaux ve Corelli Varyasyonları; Rahmaninov: Piyano Sonatları ve en son olarak da Çocukluk Anıları yer alıyor.

Tekfen Filarmoni Orkestrası

Tekfen Filarmoni’nin temelleri 1992 yılında, Karadeniz Oda Orkestrası olarak atıldı. Yapısı itibariyle önce Karadeniz, zamanla Hazar ile Akdeniz ülke müzisyenlerini bünyesine katan ve 23 ülkenin bayrağını dalgalandıran topluluk, bu genişleme sonucunda orkestranın kurucusu Ali Nihat Gökyiğit’in kurucu ortağı olduğu Tekfen ailesine katıldı.

Kuruluşundan bu yana, bir senfonik orkestranın klasik repertuvarına ilave olarak, Tekfen Filarmoni, nam-ı diğer Üç Denizin Sesi, temsil ettiği coğrafyanın müziği ve kendine özgü çalgılarını da sanatsal çizgisinin doğal bir parçası olarak kabul etti.

Çocuklara küçük yaştan klasik müzik sevgisini aşılamak, geleceğin bilinçli dinleyicisinin yaratılmasında pay sahibi olmak topluluğun önemsediği diğer bir konudur. Orkestra, artık bir gelenek haline gelen “Küçüklere Büyük Konserler” serisine özel olarak ismini “Tekfen Filar-Mini” olarak değiştiriyor.

2017 yılında, Tekfen Filarmoni, sürekli şeflik ve sanat direktörlüğü görevlerini, gençliğine rağmen şaşırtıcı sanatsal olgunluğa sahip Özbek asıllı genç yetenek Aziz Shokhakimov’a emanet ederek önemli bir değişim ve yenilenme sürecine girdi.

Alban Gerhardt, Alkistis Protopsalti, Andrei Dunaev, Anna Smirnova, Anna Vinnitskaya, Anna Tifu, Arif Sağ, Behzod Abduraimov, Bülent Bezdüz, Charlie Siem, Daniel-Müller Schott, Deniz Kozhukhin, Emre Engin, Ercan Irmak, Göksel Baktagir, Gülsin Onay, Hüseyin Sermet, İdil Biret, İlker Arcayürek, Kirill Soldatov, Murat Karahan, Omar Tomasoni, Pumeza Matshikiza, Rabih Abou-Khalil, Roman Kim, Sebastian Manz, Sergei Nakariakov, Şenol Talınlı, Şirin Pancaroğlu, Teona Dvali ve Yurdal Tokcan gibi çok sayıda önemli solisti ağırlayan Tekfen Filarmoni, 2019-2022 yılları arasında İstanbul Müzik Festivali Açılış Orkestrası görevini üstlenmektedir.

Biletler İzmir ve Ankara için Biletinial, İstanbul için Passo’da.